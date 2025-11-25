Language
    बाहरी दिल्ली के प्रेम नगर में पिटबुल का आतंक, अब 6 साल के बच्चे पर किया हमला; लोगों में दहशत

    By Dharmendra Yadav Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के प्रेम नगर में पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के बच्चे पर हमला किया, जिससे इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिटबुल पहले भी कई लोगों और जानवरों को काट चुका है। हाल ही में, जब देवांश अपने मामा के साथ गली से गुजर रहा था, तो कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते के मालिक ने शिकायत न करने का दबाव बनाया। स्कूल संचालिका ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।  

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के प्रेम नगर में पिटबुल कुत्ते ने छह साल के मासूम पर हमला कर दिया, जिसके बाद से लोगों में डर माहौल बना हुआ है। विनय एन्क्लेव के बी-3 ब्लाक में गली में खेल रहे बच्चे पर पिटबुल के हमला के करने बाद से लोगों में भारी आक्रोश है।

    लोगों का कहना है कि पिटबुल पिछले के डेढ़ साल में चार लोगों व दो पशुओं को काट चुका है। लेकिन, किसी ने कभी शिकायत नहीं की। निजी स्कूल संचालिका ने अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर पिटबुल को लेकर पुलिस को शिकायत की थी।

    इस पिटबुल कुत्ते ने पहले भी कई लोगों व पशुओं को भी अपना शिकार बनाया है। पिटबुल के काटने से पशुओं की मौत हो गई थी और लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा।

    कॉलोनी में देवांश अपने मामा के साथ गली से गुजर रहा था। तभी यह पिटबुल अचानक से आया और उस पर हमला कर दिया। मामा ने बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते को पत्थर मारा। तब जाकर उसने बच्चे को छोड़ा। लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया।

    कुत्ता मालिक ने परिजनों पर शिकायत न करने का दबाव बनाया और बच्चे के परिजनों ने डर के कारण शिकायत नहीं की। कुत्ता मालिक ने लगभग दो वर्षों से इस पिटबुल कुत्ते को पाला हुआ था। जिसने अब तक चार लोगों पर हमला किया है और बकरी और एक अन्य कुत्ते को भी अपना निशाना बनाया।

    मेरा नाती गली में बोल से खेल था। तभी पिटबुल कुत्ता अपने घर से निकला और उसके पीछे दौड़ा। जब मेरा नई बाहर से भागा। तो कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा और कुछ दूरी मेरा नाती गिर गया। जिसके बाद पिटबुल कुत्ते ने मेरे नाती के सिर पर काट लिया और उसके बाद कान काट लिया। कुछ लोगों ने बच्चे को बचाया। वरना कुत्ता उसका गला पकड़कर मार ही देता। - कामेश्वर राय, घायल बच्चे के नाना

    मैं पास में ही दुकान पर बैठा था। बच्चा बोल लेने के लिए पिटबुल कुत्ते के घर के पास पहुंचा था। अचानक से कुत्ता मकान से ऊपर से उतरकर आया और बच्चे को दौड़ाते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद कुत्ता ने बच्चे को घसीटा। कुत्ते की मालकिन कुत्ते को पकड़कर खींचने लगी। जबकि दूसरी ओर से हम बच्चे को बचाने के लिए खींचने लगे। कुत्ते ने छोड़ते वक्त बच्चे का कान कट लिया और वो कटा हुआ कान मैं बच्चे के परिजनों को देकर आया। - सतीश कुमार, चश्मदीद

    मैं 15 वर्षों से अपना स्कूल चला रही हूं। लगभग तीन सौ बच्चे मेरे स्कूल में आसपास के क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आते है। जिनके रास्ते के बीच में यह पिटबुल कुत्ता भी रहता है। जिसने एक कुत्ते को काट लिया था और वो मर गया। ऐसे में मेरे स्कूल में आने वाले बच्चों पर हमेशा खतरा बना रहता है। इस बाबत मैंने बीती तीन जुलाई पुलिस को शिकायत भी दी थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते पिटबुल को अन्यत्र भेज दिया होता तो शायद दोबारा यह घटना न होती। - रेखा सिंह, संचालिका, शारदा विद्या मंदिर स्कूल

    मैं लगभग 15 वर्षों से कालोनी में रह रही हूं और तकरीबन आठ सालों से मेरी बेटी भी यही पास में अपने बच्चों के साथ रह रही है। दो महीने पहले इस पिटबुल ने मेरे नाती को बुरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया था। लंबे समय इलाज के बाद वो ठीक हुआ। यहां लोगों को डर लगता है कि कही यह कुत्ता उन्हें भी काट लें। - किया दुलारी, निवासी

    पांच माह में दो बच्चों पर कुत्ते कर चुके हैं हमला

    पांच माह के दौरान कुत्ते के हमले की यह तीसरी घटना है। कल हुई घटना से पहले 30 जून को पूठ कलां में 6 वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने काटा। बाद में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद 23 जुलाई अलीपुर में आंगनबाड़ी से लौट रहे चार वर्षीय बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया।