पीतमपुरा एक्सीडेंट में नया खुलासा, 120 की रफ्तार में कंटेनर से टकराई थी फाॅर्च्यूनर; आग लगने की सुलझी गुत्थी
दिल्ली के पीतमपुरा में हुए दर्दनाक हादसे का खुलासा हुआ है। फॉर्च्यूनर कार 120 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से कंटेनर से टकराई थी, जिससे उसमें आग लग गई। तेज गति दुर्घटना का मुख्य कारण बनी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई और सवार लोगों की जान चली गई। जांच में आग लगने की गुत्थी भी सुलझ गई है।
शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। रानीबाग थाना क्षेत्र के पीतमपुरा में बुधवार की देर रात सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की जिंदा जलने से हुई मौत के मामले में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली हैं। जांच के दौरान पता चला कि फाॅर्च्यूनर करीब 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में थी। टक्कर लगने के बाद कंटेनर चालक भागा नहीं, बल्कि नीचे उतरकर युवकों को कार से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी दोनों युवकों को नहीं निकाल पाया।
पुलिस को सूचित करने के बाद चालक ने फाॅर्च्यूनर को कंटेनर से अलग करने के लिए कंटेनर को कुछ मीटर आगे बढ़ाया तो कार में अचानक आग लग गई और कंटेनर का पीछे का हिस्सा आग की चपेट में आ गया। यानी, हादसे के बाद फाॅर्च्यूनर में आग लगी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एफएसएल टीम ने घटनास्थल से लेकर फाॅर्च्यूनर व कंटेनर की बारीकी से जांच कर कई साक्ष्य जुटाए हैं, जो जल्द ही इसकी रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को सौपेंगे।
बुधवार की देर रात तीन बजे मंगोलपुरी से पीतमपुरा की ओर से तेज रफ्तार जा रही फाॅर्च्यूनर जैसे ही फ्लाइओवर से नीचे उतरती है, वैसे से कंटेनर के पीछे से जोरदार टक्कर लगती है और बोनट समेत आगे का आधा हिस्सा ट्रक की नीचे समा गया। इस भयानक हादसे की जानकारी मिलते ही कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसकी जानकारी तुरंत एफएसएल और क्राइम टीम को दी गई। टीम की ओर से घटनास्थल का मुआयना करने के बाद दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी। वहीं, मौके पर मौजूद कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं कंटेनर को भी मौके से जब्त कर लिया गया।
पश्चिम विहार से मुरथल के निकले थे दोनों भाई
बुधवार की देर रात दोनों चचेरे भाई पश्चिम विहार से फाॅर्च्यूनर कार में सवार होकर मुरथल (हरियाणा) में पराठा खाने के लिए निकले थे, रास्ते में मंगोलपुरी फ्लाइओवर से नीचे उतरते ही पीतमपुरा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रक से टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई और दोनों भाई कार में जिंदा जल गए। मृतकों की पहचान हेनरी चंदेला और दीपांशु चंदेला के रूप में हुई है। मृतक दीपांशु बीबीए का छात्र था, जो रोहिणी स्थित गीता रतन कालेज में पढ़ाई करता था। वहीं, मृतक हेनरी भी पुणे स्थित डीवाई पाटिल काॅलेज से बीबीए कर रहा था। हेनरी दीपावली की छुट्टी में मीराबाग स्थित अपने घर आया था।
