पीएफआई नेताओं पर गंभीर आरोप, एनआईए बोली-पड़ोसी देशों से हथियार खरीदने की थी तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र। एक बार फिर पीएफआई विवादों में आ गया है। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम से जुड़े मामले में पाॅपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि पीएफआई के नेता पड़ोसी देशों से हथियार खरीदने और अपने कैडरों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था।

विशेष लोक अभियाेजक राहुल त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए शनिवार को कहा कि अदालत के समक्ष शनिवार को तर्क दिया गया है कि पीएफआई नेता पड़ोसी देशों से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मीडियाकर्मियों को इन-कैमरा कोर्ट की कार्यवाही को कवर करने की इजाजत नहीं है।

एनआईए ने शनिवार को विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष आरोप लगाया कि पीएफआई अपने कैडरों को आईएस से रणनीति सीखने के लिए सीरिया भी भेज रहा था। पीएफआई ने खास हिट स्क्वाड बनाए थे जो बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी नेताओं पर नजर रख रहे थे। अभियोजक ने आरोप लगाया कि यह ग्रुप युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के मकसद से बनाया गया था।