    दिल्ली में पटेल रोड पर ड्रेनेज कार्य से ट्रैफिक बाधित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:56 AM (IST)

    दिल्ली जल बोर्ड के ड्रेनेज रखरखाव कार्य के कारण पटेल रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे इस काम से शादीपुर चौक से पूसा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे ड्रेनेज रखरखाव और उन्नयन के काम के कारण पटेल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा।

    यह काम पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहा है, जिससे शादीपुर चौक से पूसा रोड गोलचक्कर की ओर शंकर रोड तक ट्रैफिक आवाजाही प्रभावित हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को रास्ते से बचकर चलने की सलाह दी है।

    एडवाइजरी के मुताबिक, निर्माण कार्य के कारण दो लेन प्रभावित हुई हैं, जिससे भारी और धीमी गति का ट्रैफिक हो रहा है। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली और करोल बाग की ओर जाने वाले यात्रियों को प्रभावित हिस्से पर देरी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है।

    नई दिल्ली और करोल बाग की ओर जाने वाले वाहन शादीपुर चौक से देव प्रकाश शास्त्री मार्ग होते हुए लोहा मंडी की ओर दाहिने मुड़कर इंदरपुरी से आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से डायवर्जन को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है।