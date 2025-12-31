दिल्ली में पटेल रोड पर ड्रेनेज कार्य से ट्रैफिक बाधित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे ड्रेनेज रखरखाव और उन्नयन के काम के कारण पटेल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। यह काम पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहा है, जिससे शादीपुर चौक से पूसा रोड गोलचक्कर की ओर शंकर रोड तक ट्रैफिक आवाजाही प्रभावित हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को रास्ते से बचकर चलने की सलाह दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडवाइजरी के मुताबिक, निर्माण कार्य के कारण दो लेन प्रभावित हुई हैं, जिससे भारी और धीमी गति का ट्रैफिक हो रहा है। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली और करोल बाग की ओर जाने वाले यात्रियों को प्रभावित हिस्से पर देरी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है।