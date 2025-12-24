पानीपत एसिड अटैक केस: 16 साल बाद हुए फैसले में सभी आरोपित बरी, पीड़िता मांग रही इंसाफ

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। 16 साल से लंबित तेजाब हमले के मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जताने के 20 दिन बाद रोहिणी कोर्ट ने पानीपत एसिड अटैक मामले में रोहिणी कोर्ट ने बुधवार शाम अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पानीपत (हरियाणा) के शिक्षण संस्थान के संचालक, उसकी पत्नी और संस्थान के छात्र को बरी कर दिया है। इस मामले को लेकर गत चार दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और 16 साल से लंबित मुकदमे को न्याय व्यवस्था का मजाक व शर्म का विषय बताया था।

रोहिणी जिला न्यायालय स्थानांतरित कर दिया उधर, कोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़िता ने नाखुशी जाहिर की और पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने कहा कि 16 साल की लड़ाई के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। वे आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगी और हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। दिल्ली की सावित्री नगर की रहने वाली 27 वर्षीय पीड़िता पर 19 नवंबर 2009 को हरियाणा के पानीपत शहर में एसिड अटैक हुआ था। पांच साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला पानीपत से रोहिणी जिला न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया था।

छात्र मनजीत को आरोप-मुक्त कर दिया लगभग 11 वर्ष चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन ने बुधवार शाम साढ़े चार बजे फैसला सुनाया। इस मामले में आरोपित पानीपत स्थित शिक्षण संस्थान के संचालक यशविंद्र मलिक, उनकी पत्नी मधुबाला व संस्थान के ही छात्र मनजीत को आरोप-मुक्त कर दिया। आरोपित यशविंद्र मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511, 342, 506, 364-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि उसकी पत्नी मधुबाला व छात्र मनदीप धारा 120-बी, 326 व 308 में नामजद थे।

पांच माह पहले कोर्ट ने रद कर दी थी आरोपित की जमानत शिक्षण संस्थान के संचालक यशविंद्र मलिक को 2013 में जमानत मिल गई थी। लगभग पांच माह पहले पीड़िता की शिकायत पर रोहिणी कोर्ट ने आरोपित की जमानत निरस्त कर दी थी। पीड़िता ने यशविंद्र पर ट्रायल को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। बाद में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी।

घटना के चार साल बाद दोराबा खुला था मामला पीड़िता पर 19 नवंबर 2009 को पानीपत में उस समय एक नकाबपोश ने तेजाब फेंक दिया था, जब वह अपने कार्यालय से निकलकर पैदल जीटी रोड क्रास करने के लिए खड़ी थी। स्टील के गिलास में भरे तेजाब को शाहीन के मुंह पर फेंक कर नकाबपोश फरार हो गया। शाहीन को इजाज के लिए पीजीआइ रोहतक ले जाया गया। इसके बाद उसे दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल दिल्ली में दाखिल करवाया गया था।

ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया एसिड अटैक के बाद शाहीन की आंखें चली गई थीं। पुलिस को दिए अपने बयान में शाहीन ने बताया था कि उनकी कोर्ट मैरिज स्वजन की मर्जी से ही हुई थी। निजी कॉलेज में नौकरी के दौरान शाहीन अपने बास यशविंद्र के करीब आ गई थी। शाहीन ने बताया था कि यशविंद्र मलिक को जब यह पता चला कि वह स्वजन की मर्जी के खिलाफ शादी कर दिल्ली से पानीपत आए हैं, उसके बाद वह उसका ज्यादा ख्याल रखने लगा। जब करीबियां बढ़ानी शुरू की तो शाहीन ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी, लेकिन यशविंद्र ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

शहर छोड़ने की धमकी दी तो... इसके बाद कॉलेज की नौकरी छोड़ एक अकाउंटिंग सेंटर में नौकरी करने लगी। यशविंद्र को जब इसका पता चला तो दो युवक भेजे। शहर छोड़ने की धमकी दी तो यशविंद्र ने उसे ई-मेल किया। इस मेल के बाद अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त ही उस पर एसिड अटैक कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अनट्रेस रिपोर्ट फाइल भी कर दी। पीड़िता शिक्षण संस्थान में नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई भी करती थी।

महीनेभर बाद ही जमानत मिल गई वर्ष 2013 में यह मामला उस समय दोराबा खुला, जब पीड़िता मुआवजे के लिए पानीपत कोर्ट पहुंची। पानीपत कोर्ट ने पीड़िता की सारी बात सुनी और मामले को दोबारा चलाने का फैसला लिया गया। शिक्षण संस्थान संचालक की पत्नी पर आरोप लगाया गया कि पति से नजदीकी की जानकारी के बाद मधुबाला पीड़िता को धमकाती थी और उसी ने साजिश के तहत एसिड अटैक कराया। इसके बाद आरोपित यशविंद्र, उसकी पत्नी व छात्र की गिरफ्तारी हुई। महीनेभर बाद ही जमानत मिल गई।

आखिरी सांस तक लडूंगी कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तेजी से ट्रायल चलाने के निर्देश के बाद न्याय की उम्मीद बंधी थी, लेकिन रोहिणी कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद कर गई है। 16 साल की लड़ाई के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्हें नौकरी-मुआवजा नहीं चाहिए था। उन्हें केवल न्याय चाहिए। आखिर सांस तक लड़ाई लड़ेंगी।