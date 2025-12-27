दिल्ली पुलिस का एक्शन: 1700 ठिकानों पर रेड, 3964 पकड़े गए; 1200 से अधिक जवान लगाए गए

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। 'स्टार्ट ऑपरेशन आघात 3.0, एंड वी नीड गेट हंड्रेड परसेंट सक्सेस', बेस्ट आफ लक टू आल। यह विशेष संदेश दक्षिणी पूर्वी जिले के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी और दक्षिणी जिला के डीसीपी अंकित चौहान ने शुक्रवार सुबह चार बजे अपनी-अपनी टीम को भेजा गया था। संदेश मिलते ही दोनों जिलों के 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सर्च आपरेशन में जुट गए।

संगठित व स्ट्रीट अपराध संचालित करने वाले सरगना जब गहरी नींद में थे, तब कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच उन पर छापामारी की गई। इसके बाद यह आपरेशन शनिवार सुबह चार बजे तक लगातार चलता रहा। 1700 से ज्यादा जगहों पर रेड पड़ी। इस दौरान 3964 लोग पकड़े गए। एक हजार से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ा भी गया। नववर्ष की तैयारियों के बीच अपराध व अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए यह आपरेशन प्लान किया था।

डीसीपी तिवारी एवं डीसीपी चौहान के साथ इस आपरेशन को दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त एसके जैन लीड कर रहे थे।शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया कि किसी ने कोई गड़बड़ की तो वे बख्शे नहीं जाएंगे।



पूरी कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त जैन ने बताया कि आपरेशन के तहत दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी जिले में 2850 आरोपित सत्यापन और वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए। 204 आरोपित बीएनएस, शस्त्र अधिनियम, मादक पदार्थ अधिनियम, दिल्ली आबकारी अधिनियम,



और जुआ अधिनियम के तहत काबू किए गए। इस बड़ी कार्रवाई के तहत 730 ऐसे आरोपित पकड़े, जो लड़ाई झगड़ा कर खौफ पैदा कर रहे थे, पूर्व में इसके आदी रहे हैं। आदतन अपराध करने वाले 155 दुष्चरित्र आरोपित पकड़े हैं। जमानत मिलने के बाद भगौड़ा घोषित चार आरोपित पकड़े जबकि 21 आरोपित घरों में सेंधमारी करने वाले, वाहन चोर और झपटमारी करने वाले पकड़े हैं।

ये हुई बरामदगी और जब्तियां ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत दबोचे गए जुआरियों से 2, 43, 690 रुपये बरामद हुए हैं। शराब बेचने वालों आरोपितों केे कब्जे से 22538 शराब के पव्वे, मादक पदार्थ बेचने वालों के कब्जे से 8.2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है।शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार आरोपितों के पास से 24 पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 44 चाकू रिकवर हुए।



चोर व झपटमारों से 470 मोबाइल फोन और चुराए गए 11 वाहन बरामद हुए हैं। सही दस्तावेज न दिखाए जाने पर वाहन चेकिंग के दौरान 354 दुपहिया वाहन जबकि एक कार जब्त की गई।

ऑपरेशन आघात 3.0 की कार्रवाई के प्रमुख प्वाइंट ऑपरेशन के तहत दोनों जिलों में पुल प्रहलादपुर, बदरपुर, तुगलकाबाद, नेहरू प्लेस, लाजपतनगर, सरोजनी नगर, जीके-1-11, सीआर पार्क, बटला हाउस, शाहीन बाग, हौज खास, आयानगर, घिटोरनी, संगम विहार, फतेहपुर बेरी, छतरपुर, भाटी माइंस इत्यादि जगहों के अलावा 132 झुग्गी बस्तियां, 55 सार्वजनिक पार्क, पांच बस डिपो, 16 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन के आउटर कैंपस समेत 1700 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस कर्मी सर्चिंग करते रहे।