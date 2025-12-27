VIDEO: हथियार, ड्रग्स और जुआ पर सख्ती... दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन आघात' के तहत की बड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पूर्वी जिले ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 'ऑपरेशन आघात 3.0' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। इस विशेष अभियान में अवैध शराब, नशीले पदार्थ, जुआ और हथियारों की तस्करी पर जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई।

अभियान के दौरान एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट और गैंबलिंग एक्ट के उल्लंघन में 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। निवारक कार्रवाई के तहत 504 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 116 बदमाश किस्म के अपराधी (बैड कैरेक्टर) पकड़े गए। प्रॉपर्टी क्राइम में संलिप्त 10 अपराधियों और 5 ऑटो-लिफ्टरों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया।

बरामदगियों की बात करें तो पुलिस ने 21 देशी पिस्तौलें (CMP), 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू जब्त किए। अवैध शराब के 12,258 क्वार्टर बरामद हुए, जबकि 6.01 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। जुआरियों से 2 लाख 30 हजार 990 रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन भी जब्त या बरामद किए गए। निवारक उपायों के तहत कुल 1,306 लोगों पर कार्रवाई की गई।

दक्षिण-पूर्वी जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि यह अभियान जिले को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अपराधियों में दहशत पैदा हुई है, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। पुलिस की यह मुहिम जारी रहेगी।