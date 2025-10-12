Language
    सावधान! घी के ऑनलाइन ऑफर में छिपा था साइबर फ्रॉड, जरा सी लापरवाही से 92 हजार की चपत

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:15 PM (IST)

    आजकल साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है। एक व्यक्ति को ऑनलाइन घी के ऑफर में 92 हजार रुपये का नुकसान हुआ। उसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगा गया। यह घटना ऑनलाइन शॉपिंग में सावधानी बरतने की सीख देती है। अनजान वेबसाइटों और लुभावने ऑफर्स से दूर रहें।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच साइबर ठग अब नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला केशवपुरम क्षेत्र का है, जहां एक युवक ऑनलाइन देशी घी खरीदने के चक्कर में ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने मात्र कुछ मिनटों में उसके क्रेडिट कार्ड से 92 हजार 251 रुपये उड़ा लिए।

    क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दी

    जानकारी के अनुसार पीड़ित कुलदीप जैन केशवपुरम क्षेत्र में रहते हैं। वे एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर 22 अगस्त को देशी घी का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में आकर्षक ऑफर दिए गए थे और एक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया गया था। युवक ने उस लिंक पर क्लिक कर घी खरीदने का प्रयास किया। भुगतान करने के लिए जैसे ही उसने वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली, कुछ ही क्षणों में उसके खाते से 92 हजार 251 रुपये रुपये कट गए।

    बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जुटाई

    घटना के बाद युवक ने तुरंत बैंक से संपर्क किया और कार्ड को ब्लाक करवाया, लेकिन तब तक रकम ट्रांसफर हो चुकी थी। इसके बाद उसने उत्तर पश्चिमी जिले के साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में सात अक्तूबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठगों ने फर्जी वेबसाइट और विज्ञापन के जरिये पीड़ित को जाल में फंसाया। पुलिस ने संबंधित वेबसाइट का लिंक और बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जुटाकर तकनीकी जांच शुरू कर दी है।

    विश्वसनीय वेबसाइट या अधिकृत एप से ही करें ऑनलाइन खरीदारी

    पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन विज्ञापन या लिंक पर बिना जांचे क्लिक न करें। विश्वसनीय वेबसाइट या अधिकृत एप के माध्यम से ही खरीदारी करें और किसी भी स्थिति में अपने बैंक या कार्ड की जानकारी अज्ञात वेबसाइट पर साझा न करें। ठग अक्सर आकर्षक ऑफरों और भारी छूट के नाम पर लोगों को झांसें में लेते हैं। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है।

