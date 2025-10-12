Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑनलाइन दोस्ती का खौफनाक अंजाम: प्यार में बहकर होश गंवाया, महिला को लग गया 14 लाख का चूना

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    एक महिला को ऑनलाइन अनजान व्यक्ति से दोस्ती करना महंगा पड़ा, जिससे उसे 14 लाख रुपये का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद, व्यक्ति ने पैसों की आवश्यकता बताकर महिला से किश्तों में पैसे लिए और फिर गायब हो गया। महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, और पुलिस लोगों से ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी बरतने की अपील कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अनजान शख्स से दोस्ती पड़ी महंगी, महिला को लगा 14 लाख रुपये का चूना।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में फेसबुक पर दोस्ती कर एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट में फंसे होने का झांसा देकर अपने साथियों की मदद से महिला से 14 लाख रुपये ठग लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ मोहन गार्डन इलाके में रहती है। महिला एलआइसी एजेंट है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। मोहन गार्डन थाने में दर्ज प्राथमिकी में महिला ने बताया कि पिछले अक्टूबर माह में उनके वाट्सएप अकाउंट पर फ्रिक एरिस नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच लगातार फोन पर बात होने लगी।

    पीड़िता ने बताया कि 19 नवंबर को उनके पास एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी कर्मी निशा बताया और कहा कि उनके फ्रेंड फ्रिक एरिस को 85 लाख रुपये के चेक के साथ पकड़ा गया है। उन्हें डराते हुए टैक्स के नाम पर 4 लाख 65 हजार रुपये एक खाते में जमा कने के लिए कहा। डरी सहमी पीड़िता ने पैसे जमा कर दिए। उ

    सके बाद आरोपित ने उनका ईमेल आईडी मांगा। उन्हें मैसेज भेजकर कहा गया कि ट्रांसफर चार्ज जमा करने के बाद रुपये उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। इसके बाद आईएमएफ सर्टिफिकेट के नाम पर उनसे दोबारा चार लाख 25 हजार रुपये वसूले गए। आरोपित बीच बीच में किसी न किसी मद में पीड़िता से पैसे की मांग करते रहे।

    इस वर्ष मार्च महीने में एक बार फिर पीड़िता से 4.25 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर करा लिए। 14 लाख से ज्यादा रकम लिए जाने के बाद पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। उसके बाद पीड़िता ने मोहन गार्डन थाने में इसकी शिकायत की। मोहन गार्डन थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 10 अक्टूबर को मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।