Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: पुरानी दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की हो रही समीक्षा, पुलिस-दिल्ली सरकार इसमें जुटे

    By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:06 PM (IST)

    लाल किला के पास धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार पुरानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं। चांदनी चौक के व्यापारियों ने सुरक्षा बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। वे रेडलाइट व्यवस्था लागू करने, पुलिस बल बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि बाजारों में लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। लाल किला व चांदनी चौक के बीच नेताजी सुभाष मार्ग पर कार में बम विस्फोट के बाद से दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों की ओर से पुरानी दिल्ली की सुरक्षा व यातायात व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा के नेतृत्व में टीम भी गठित की गई है, जो आतंकी घटनाओं के मद्देनजर पूरी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। इसी तरह, के कदम जिला प्रशासन तथा दिल्ली सरकार के अन्य विभागों द्वारा उठाए जा रहे हैं।

    इस बीच, आतंकी विस्फाेट से चिंतित चांदनी चौक के व्यापारियों ने दिल्ली सरकार व पुलिस से समग्र रूप से पुरानी दिल्ली की सुरक्षा व यातायात व्यवस्था में सख्ती की मांग की है।

    उनके अनुसार, यह अति आवश्यक इसलिए है, क्योंकि पुरानी दिल्ली के बाजारों में हर वक्त लाखों लोगों की मौजूदगी रहती है। पूर्व में चांदनी चौक में फव्वारा चौक तथा सदर बाजार में आतंकी विस्फाेट हुए थे, लेकिन उसमें हताहतों की संख्या अधिक नहीं थी।

    लेकिन, जिस स्तर का ब्लास्ट लाल किला के नजदीक हुआ है, अगर वह नेताजी सुभाष मार्ग पर चांदनी चौक की ओर या चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर विस्फोट होता तो कहीं अधिक जान-माल की हानि होती। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव कहते हैं कि तब हताहतों व घायलों की संख्या अधिक होती, क्योंकि उधर पैर रखने भर की जगह नहीं थी।

    वह संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा के उनके ही वर्ष 2015 के आदेश का जिक्र करते हुए बताते हैं कि तब उत्तरी दिल्ली के उपायुक्त होते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चांदनी चौक में अवैध अतिक्रमण पर आपत्ति जताते हुए कोतवली के एसीपी व एसएचओ को कार्रवाई के आदेश दिए थे, वह अतिक्रमण की स्थिति अब वर्ष 2025 में भी मौजूद है।

    आगे वह कहते हैं कि नेता जी सुभाष मार्ग पर एसआरडीसी की परियोजना के तहत स्क्रबंल पार्किंग बनाया जाना था, जिसमें पैदल पार करने के लिए लोगों को नियमित अंतराल पर निश्चित अवधि दी जाती, लेकिन अभी डिवाइडर ऊंची करने तथा जिगजैग डिवाइडर के चलते बराबर लोग सड़क पार कर रहे हैं। इससे लालकिला के सामने बराबर यातायात जाम की स्थिति हो रही है।

    दैनिक जागरण के पड़ताल में नेता जी सुभाष मार्ग से लेकर चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के चलते गुजरने वाले लोगों को परेशानी देखी गई। सुभाष मार्ग पर लाल किला बस स्टैंड के आसपास अतिक्रमण मिला।

    इसी तरह, पुलिस के ही बैरिकेड्स सुभाष मार्ग पर जाम और अवैध पार्किंग का कारण बनते देखे गए। धमाके के एक सप्ताह के बाद जब सोमवार को चांदनी चौक के थोक बाजार खुले तो वहां भी पूर्व की तरह वाहनों की अवैध पार्किंग और रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण मिला।

    दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन (डीएचएमए) के महासचिव श्रीभगवान बंसल कहते हैं कि आतंकी हमले को देखते हुए तत्काल यातायात व सुरक्षा में पुनर्विचार की आवश्यकता है। चांदनी चौक मुख्य मार्ग के बंद गेट को हटाते हुए वहां अतिरिक्त यातायात पुलिस के जवानों को तैनात करना होगा।

    साथ ही चांदनी चौक मुख्य मार्ग से अवैध रूप से जमे दो हजार रिक्शों को हटाते हुए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करनी होगी, जो परियोजना में था।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: दिल्ली पुलिस के रडार पर 68 मोबाइल नंबर, डेटा-स्पाइक्स से जुड़ रहा पाकिस्तान-तुर्किये से कनेक्शन