ओखला फेज-वन में आनंदमयी रोड पर 10 फीट गहरा गड्ढा बना मुसीबत; जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी बने 'अंजान'
ओखला फेज-वन में आनंदमयी रोड पर 10 फीट का गड्ढा राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या के बारे में जल बोर्ड, पीडब्ल्यू ...और पढ़ें
मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। ओखला फेज-एक स्थित ईएसआईसी हाॅस्पिटल के पास मां आनंदमयी मार्ग की धंसी सर्विस लेन दो महीने बाद भी नहीं बन पाई। दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी से शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। यह स्थिति पिछले दो महीने से भी अधिक समय से बना हुआ है।
सड़क पर चलना मुश्किल
सर्विस रोड पर 10 फीट गहराई और लगभग 15 फीट लंबाई में गड्ढा बना हुई है। यहां से गुजरने वालों में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं सड़क धंसने से नाले का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है और उसने पानी से उठ रही दुर्गंध लोगों को परेशान कर रही है। सुनवाई न होने पर शुक्रवार को तुगलकाबाद विधायक सहीराम पहलवान ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है।
तीनों विभाग महकमा टस से मस न हुए
आस-पास के लोगों के मुताबिक, तीन-चार महीने पहले यहां सड़क थोड़ी सी धंसी हुई थी। तब यदि ध्यान दे दिया जाता तो शायद सड़क इतनी नहीं धंसती। एक महीने पहले विधायक सहीराम पहलवान भी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने मरम्मत के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। पर उनके निर्देश के एक पखवाड़े बाद भी दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी महकमा टस से मस न हुआ।
सीएम रेखा गुप्ता ने पत्र पर लिया संज्ञान
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक सहीराम पहलवान ने कहा कि कई बार निर्देशित किए जाने के बाद भी काम न होना विभागों की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करता है। दिनों दिन गड्ढा खतरनाक होता जा रहा है। मार्ग से लगातार वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से समस्या दूर करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करने की अपील की है।
