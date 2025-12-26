Language
    दिल्ली के स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेज शुरू, इन बच्चों के लिए अभी भी हाइब्रिड मोड में चलेंगी कक्षाएं

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:59 PM (IST)

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधरने के बाद ग्रेप के चौथे चरण के प्रतिबंध हटने से कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। शिक्षा निदे ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटने के बाद ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गईं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेप के चौथे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। वहीं कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। फिलहाल, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होंगी और इन कक्षाओं के छात्रों को स्कूल में भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।

    शिक्षा निदेशालय (DoE) ने एक परिपत्र जारी कर DoE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं भौतिक रूप से संचालित करने का निर्देश दिया है। हालांकि कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए क्लासेज हाइब्रिड मोड में चलाई जाएंगी, जिसमें भौतिक और ऑनलाइन दोनों कक्षाएं शामिल होंगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

    आदेश में कहा गया, "आयोग के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कक्षा 6से 9और 11तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य (भौतिक माध्यम) कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया जाता है। कक्षा 5तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी, अर्थात् भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो), तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगी।

    इसमें आगे कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए कक्षाएं पहले से ही भौतिक रूप से संचालित की जा रही हैं और उसी तरह जारी रहेंगी। सभी विद्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और संरक्षकों को संशोधित व्यवस्थाओं के बारे में तुरंत सूचित करें। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा GRAP चरण 4 के अंतर्गत लागू उपायों को वापस लेने के बाद लिया गया है।