बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने कराया मुंडन
हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारी शहीद स्तंभ पर बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुंडन कराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ...और पढ़ें
जागरण संवाददताा, हापुड़। हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारी शुक्रवार को नगर पालिका परिषद स्थित शहीद स्तंभ पर जुटे। वहां पर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के तत्वावधान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष सुमन त्यागी के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुंडन कराया।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष सुमन त्यागी, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता/प्रदेश मीडिया प्रभारी व हापुड़ के जिला अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र त्यागी, जिला सूचना प्रसारण मंत्री श्याम वर्मा, तहसील अध्यक्ष सतबीर प्रधान, तहसील उपाध्यक्ष ताराचंद जाटव, प्रशासनिक सदस्य मोनू खां, संदीप त्यागी, सर मुंडन करा कर अपना विरोध दर्ज कराया रहे हैं।
इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज जूना अखाड़ा व पीठाधीश्वर डासना मंदिर भी मौजूद रहें।
