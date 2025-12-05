नर्सरी दाखिलाः उम्र सीमा सख्त, चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी या एनसीआर के स्कूलों में मिलेगा मौका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो आवेदन करने से पहले असमंजस में हैं। उनको बच्चे की उम्र सीमा को लेकर चिंता है कि बच्चे को दाखिला मिलेगा भी या नहीं।

अधिक से अधिक स्कूलों में आवेदन शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए उम्र सीमा तय कर रखी है इसलिए चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी में ही दाखिला लेने का विकल्प बचता है। कई अभिभावक ऐसे हैं जिनके बच्चे को किसी कारणवश बीते वर्ष नर्सरी में दाखिला नहीं मिल पाया और अब उनका बच्चा चार वर्ष से कुछ दिन या कुछ माह अधिक है और अभिभावक इस वर्ष नर्सरी में दाखिले को लेकर अधिक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर दाखिला सुनिश्चित कराने का सोच रहे हैं।

दाखिले के लिए बच्चे की उम्र तय सीमा से अधिक है तो... ऐसे में अभिभावकों की चिंता को देखते हुए नर्सरी दाखिला विशेषज्ञों ने कहा कि अगर उनके बच्चे की उम्र तय सीमा से अधिक है वो एनसीआर के स्कूलों को भी विकल्प के तौर पर तैयार रखें। निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने भी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि कई ऐसे अभिभावक हैं, जिनका घर एनसीआर से जुड़े बार्डर क्षेत्रों में है। चूंकि दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र तय सीमा से अधिक हैं तो वो बच्चे का एक वर्ष और बर्बाद करने की बजाय नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत एनसीआर में कहीं भी आवेदन कर के दाखिला ले सकते हैं।