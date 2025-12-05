Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नर्सरी दाखिलाः उम्र सीमा सख्त, चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी या एनसीआर के स्कूलों में मिलेगा मौका

    By Ritika Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:44 PM (IST)

    नर्सरी दाखिले के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी या एनसीआर के स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। शिक्षा विभा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मयूर विहार में विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नर्सरी दाखिला के लिए स्कैन करती अभिभावक। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो आवेदन करने से पहले असमंजस में हैं। उनको बच्चे की उम्र सीमा को लेकर चिंता है कि बच्चे को दाखिला मिलेगा भी या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिक से अधिक स्कूलों में आवेदन

    शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए उम्र सीमा तय कर रखी है इसलिए चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी में ही दाखिला लेने का विकल्प बचता है। कई अभिभावक ऐसे हैं जिनके बच्चे को किसी कारणवश बीते वर्ष नर्सरी में दाखिला नहीं मिल पाया और अब उनका बच्चा चार वर्ष से कुछ दिन या कुछ माह अधिक है और अभिभावक इस वर्ष नर्सरी में दाखिले को लेकर अधिक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर दाखिला सुनिश्चित कराने का सोच रहे हैं।

    दाखिले के लिए बच्चे की उम्र तय सीमा से अधिक है तो...

    ऐसे में अभिभावकों की चिंता को देखते हुए नर्सरी दाखिला विशेषज्ञों ने कहा कि अगर उनके बच्चे की उम्र तय सीमा से अधिक है वो एनसीआर के स्कूलों को भी विकल्प के तौर पर तैयार रखें। निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने भी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि कई ऐसे अभिभावक हैं, जिनका घर एनसीआर से जुड़े बार्डर क्षेत्रों में है। चूंकि दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र तय सीमा से अधिक हैं तो वो बच्चे का एक वर्ष और बर्बाद करने की बजाय नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत एनसीआर में कहीं भी आवेदन कर के दाखिला ले सकते हैं।

    उम्र सीमा चार से पांच वर्ष के बीच

    प्रधानाचार्यों ने कहा कि एनसीआर के स्कूलों में आवेदन करने से पहले स्कूल से घर की दूरी जरूर देख लें। वहीं, कुछ प्रधानाचार्यों ने कहा कि अगर बच्चा चार वर्ष एक माह का है तो अभिभावक दिल्ली के स्कूलों में आवेदन कर प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास केजी भी विकल्प के तौर पर है। प्रधानाचार्यों ने कहा कि अगर उम्र चार वर्ष से अधिक है और एनसीआर का रुख नहीं करता है तो फिर केजी में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। केजी के लिए उम्र सीमा चार से पांच वर्ष के बीच है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में नर्सरी-केजी-प्रथम कक्षा के एडमिशन शुरू, 27 दिसंबर है आखिरी तारीख; उम्र में भी मिली है 30 दिन की छूट