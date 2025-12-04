दिल्ली में नर्सरी-केजी-प्रथम कक्षा के एडमिशन शुरू, 27 दिसंबर है आखिरी तारीख; उम्र में भी मिली है 30 दिन की छूट

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। आवेदन फाॅर्म जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025 तय की गई है। अभिभावकों को स्कूलों में प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में 25 रुपये देने होंगे। स्कूलों का प्राॅस्पेक्टस लेना पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिभावक और स्कूल दोनों हैं तैयार दाखिला शुरू होने से पहले ही अभिभावकों की हलचल बढ़ गई है। कई अभिभावक अपने नजदीकी और पसंदीदा स्कूलों की सूची तैयार कर चुके हैं और अधिकांश ऑनलाइन ही आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने इस बार भी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखने का निर्णय लिया है। अभिभावकों के मुताबिक, उन्होंने पहले ही अपनी पसंद के नामी और नजदीकी स्कूलों की सूची बना ली है, जहां वे आवेदन फाॅर्म भरेंगे।

दाखिला मानदंड में दूरी सबसे अहम नर्सरी दाखिला विशेषज्ञों के अनुसार अभिभावकों को सिर्फ नामी स्कूलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वर्ष भी अधिकांश स्कूलों ने दूरी को सबसे अधिक महत्व दिया है। कई स्कूलों ने दूरी के लिए 55 से 70 अंक तक तय किए हैं, जिससे नजदीकी स्कूल में चयन की संभावना अधिक रहती है।

विशेषज्ञों की सलाह, सिर्फ नामी स्कूलों पर ध्यान न दें नर्सरी दाखिला विशेषज्ञों का कहना है कि अभिभावक सिर्फ बड़े या प्रचलित स्कूलों पर ही निर्भर न रहें। जितना घर से नजदीक का स्कूल चयनित करेंगे उतना दाखिले की संभावना बढ़ती है। वहीं, नामी स्कूलों में आवेदन करने वालों की संख्या अधिक रहती है और इस चक्कर में लोग घर के नजदीक स्कूल को तरजीह ही नहीं देते हैं। ऐसे में कई बार आवेदन की संभावना अधिक होते हुए भी नामी स्कूलों के फेर में बच्चे का नाम किसी स्कूल में नहीं आ पाता।

दूरी के बाद अलावा ये दाखिला मानदंड भी अहम भाई-बहन : 10-15 अंक

पूर्व छात्र : 510 अंक

स्टाफ कोटा : 10-20 अंक नोट : विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी है कि अगर अभिभावक आफलाइन फाॅर्म लेने स्कूल जाते हैं तो सतर्क रहें। अक्सर इन दिनों स्कूलों के बाहर कुछ लोग मोटी राशि लेकर दाखिला सुनिश्चित कराने का दावा करते हैं। ऐसे प्रस्तावों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है।

उम्र सीमा में 30 दिन की अतिरिक्त छूट दाखिला लेते समय न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा में 30 दिन की छूट से अभिभावक राहत पा सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखित आवेदन देना होगा। प्रधानाचार्य मामले का संज्ञान लेकर अपने स्तर पर अतिरिक्त छूट दे सकते हैं।

निगरानी के लिए जिला-स्तरीय सेल गठित दाखिला प्रक्रिया की निगरानी के लिए हर जिले में उपशिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक निगरानी सेल बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी है कि सभी निजी स्कूल निर्धारित समय के भीतर अपने दाखिला मानदंड, दाखिला प्रक्रिया और आवेदन संबंधी सूचना शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें। सेल अभिभावकों की शिकायतों को लगातार सुनेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल निदेशालय के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।