    दिल्ली में आज नर्सरी से पहली तक की कक्षा के दाखिला मानदंड जारी करेंगे स्कूल, 4 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

    By Ritika Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली के प्राइवेट स्कूल आज नर्सरी से पहली कक्षा तक के दाखिले के मानदंड जारी करेंगे। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने दाखिला कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिससे अभिभावकों को महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी मिलेगी और दाखिला प्रक्रिया में आसानी होगी।

    सत्र 2026-27 के लिए जारी करेंगे मानदंड।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सभी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली में प्रवेश के विस्तृत मानदंड जारी करेंगे। इस बार भी नेबरहुड (स्कूल से दूरी) से लेकर सिबलिंग (भाई-बहन), एल्यूमिनाई (पूर्व छात्र) और स्टाफ वार्ड जैसे मानदंड प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रभावित करेंगे।

    दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू होगी और 27 दिसंबर को आवेदन फार्म भरने का अंतिम दिन है। 23 जनवरी को पहली चयन सूची जारी की जाएगी। 19 मार्च को दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

    स्कूल से दूरी और भाई-बहन के मानदंड को मिलेगी प्राथमिकता

    अधिकतर निजी स्कूलों की प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी एक से पांच किलोमीटर की दूरी के मानदंड को प्राथमिकता में रखेंगे। इसके बाद भाई-बहन, पहले जन्मा बच्चा, एल्यूमिनाई मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानाचार्यों के मुताबिक ये मानदंड हमें समुदाय-आधारित वातावरण बनाए रखने और आसपास के बच्चों को उचित अवसर देने में मदद करते हैं।

    आयु सीमा (31 मार्च 2026 तक)

    कक्षा आयु सीमा
    नर्सरी 3 से 4 वर्ष
    केजी 4 से 5 वर्ष
    पहली 5 से 6 वर्ष

    अहम बातें

    • स्कूल प्रधानाचार्य न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में एक माह तक की छूट दे सकते हैं।
    • जिलास्तरीय मानिटरिंग सेल पूरी प्रक्रिया की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।
    • निदेशालय ने दोहराया कि कोई भी स्कूल ऐसे मानदंड नहीं अपना सकता जिन्हें विभाग ने पहले अमान्य किया था या जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने रद किया है।
    • स्कूल केवल 25 रुपए का गैर-वापसीयोग्य रजिस्ट्रेशन शुल्क ले सकते हैं। कैपिटेशन फीस या प्रोस्पेक्टस खरीदने के लिए बाध्य करना सख्त मना है।
    • प्रवेश मानदंड, अंक विभाजन और ड्रा की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

     