दिल्ली में आज नर्सरी से पहली तक की कक्षा के दाखिला मानदंड जारी करेंगे स्कूल, 4 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सभी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली में प्रवेश के विस्तृत मानदंड जारी करेंगे। इस बार भी नेबरहुड (स्कूल से दूरी) से लेकर सिबलिंग (भाई-बहन), एल्यूमिनाई (पूर्व छात्र) और स्टाफ वार्ड जैसे मानदंड प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रभावित करेंगे।

दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू होगी और 27 दिसंबर को आवेदन फार्म भरने का अंतिम दिन है। 23 जनवरी को पहली चयन सूची जारी की जाएगी। 19 मार्च को दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

स्कूल से दूरी और भाई-बहन के मानदंड को मिलेगी प्राथमिकता

अधिकतर निजी स्कूलों की प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी एक से पांच किलोमीटर की दूरी के मानदंड को प्राथमिकता में रखेंगे। इसके बाद भाई-बहन, पहले जन्मा बच्चा, एल्यूमिनाई मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानाचार्यों के मुताबिक ये मानदंड हमें समुदाय-आधारित वातावरण बनाए रखने और आसपास के बच्चों को उचित अवसर देने में मदद करते हैं।