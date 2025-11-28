25 साल बाद पकड़ा गया कैब चालकों का हत्यारा! दिल्ली और यूपी-उत्तराखंड में अंजाम दीं कई वारदात
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 25 साल से फरार एक कुख्यात अपराधी धीरज उर्फ राज सिंह को गिरफ्तार किया है। उस पर 2001 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैब चालकों की हत्या और लूटपाट के मामले दर्ज थे। आरोपी टैक्सी किराए पर लेकर सुनसान इलाकों में चालकों की हत्या करते थे और शवों को पहाड़ी इलाकों में फेंक देते थे।
जागरण संवाददाता, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 25 साल से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिस पर वर्ष 2001 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैब चालकों की हत्या कर लूटपाट करने के चार मामले दर्ज थे। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान धीरज उर्फ राज सिंह के रूप में हुई है।
क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने बताया कि धीरज और उसका गैंग टैक्सी किराए पर लेते थे और रास्ते में सुनसान इलाकों में चालक की हत्या कर वाहन लूट लेते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए ये लोग शवों को दूर पहाड़ी इलाकों में फेंक देते थे, जबकि लूटी गई गाड़ियों को नेपाल में बेच दिया जाता था।
पुलिस का कहना है कि वर्षों से अपनी पहचान बदलकर यह आरोपी छिपता फिर रहा था, लेकिन लगातार तकनीकी निगरानी और इनपुट के आधार पर टीम ने उसे धर दबोचा। पुलिस अब उससे पूछताछ कर गैंग से जुड़े अन्य साथियों और पुराने मामलों में और जानकारी जुटा रही है।
