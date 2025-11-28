9 साल से फरार NDPS मामले में आरोपी गिरफ्तार, मुस्तफा के खिलाफ दिल्ली में 15 मुकदमे दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा में एनडीपीएस के मामले में नौ साल से फरार आरोपी मिंटु उर्फ मुस्तफा को क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में वाहन चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ दिल्ली में पहले के 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, कोटा के मामले में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। 15 सितंबर को लक्ष्मी नगर में वाहन चोरी के मामले में वह वांछित था। डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक मिंटू, वेस्ट सागरपुर का रहने वाला है। 15 फरवरी 2017 को दिल्ली कैंट के रहने वाले आकाश को जीआरपी कोटा ने कोटा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके बैग से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

वहीं, जांच के दौरान उसने मिंटू से हेरोइन खरीदने की बात कही थी। जिसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। कुछ समय बाद वहां की कोर्ट ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। उसके बाद से वह गिरफ्तारी से बच रहा था।