महरौली में कुख्यात हथियार सप्लायर ‘कोकू पहाड़िया’ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिसकर्मी को भी लगी गोली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिणी जिले की महरौली थाना पुलिस की टीम ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। इसकी पहचान अंबेडकर नगर के कनिष्क उर्फ कोकू उर्फ विशाल के रूप में हुई है, जिसे 'कोकू पहाड़िया' के नाम से भी जाना जाता है। मुठभेड़ में एक गोली पुलिसकर्मी के हाथ में लगी, जबकि जवाबी कार्रवाई में आरोपित के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके कब्जे से दो पिस्टल, एक मैगजीन और चार कारतूस बरामद किए गए हैं।

भागने की कोशिश की उपायुक्त अंकित चौहान के मुताबिक, हेड कांस्टेबल रविंदर को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने में शामिल कुख्यात बदमाश कोकू पहाड़िया के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर एसीपी रघुवीर सिंह की देखरेख में और इंस्पेक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित ने छापेमारी की। रात करीब सवा तीन बजे, मोटरसाइकिल सवार आरोपित को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की।

एक गोली हवलदार रविंदर के हाथ में लगी भागने के दौरान उसकी बाइक फिसल गई। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान एक गाेली सब-इंस्पेक्टर नवीन की बुलेटप्रूफ जैकेट और एक गोली हवलदार रविंदर के हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गए।

आत्मरक्षा में, पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे आरोपित के दाहिने पैर गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया। पुलिसकर्मी को मैक्स अस्पताल, साकेत ले जाया गया, जबकि बदमाश को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपित अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का बीसी है और डकैती, चोरी, झपटमारी और आर्म्स एक्ट सहित 13 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था हथियारों के साथ तस्वीरें आरोपित कोकू पहाड़िया अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कई तस्वीरों और रील्स के माध्यम से अवैध हथियार लहराते हुए पाया गया था। इंस्टाग्राम को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से उसकी प्रोफाइल हटाने का अनुरोध भेजा गया था।