दिल्ली में पकड़े गए ISIS के दोनों आतंकियों की कुंडली, एक डाटा इंजीनियरिंग में की पढ़ाई; 8 महीने पहले संपर्क में आए
दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अदनान और अदनान खान नामक दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। ये दोनों युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर चरमपंथी वीडियो प्रसारित कर रहे थे। मोहम्मद अदनान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और डाटा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, जबकि अदनान खान भोपाल का रहने वाला है और सीए की पढ़ाई कर रहा था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकी मोहम्मद अदनान और अदनान खान पहले तो कई माह तक सीरिया में रहने वाले अपने हैंडलर के निर्देश पर इंटरनेट मीडिया पर छोटे-छोटे चरमपंथी वीडियो और रील प्रसारित कर भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के काम में जुटे रहे। इसके बाद कुछ महीने से दोनों दिल्ली में आतंकी हमले के लिए बम बनाने का सामान जुटाने में जुटे हुए थे।
यह मॉड्यूल आने वाले दिनों में दिल्ली को दहला पाता कि इससे पहले स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर दोनों को गिरफ्तार कर दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाब कर दी। मोहम्मद अदनान खान मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है। इसका पिता सलीम खान दूरदर्शन में चालक है। एटा से दसवीं तक पढाई करने के बाद वह 2022 में पिता के स्थानांतरण के बाद दिल्ली आ गया था। यहां उसने फिर से पढाई शुरू की, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया।
2025 में उसने डाटा सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा लिया, लेकिन आनलाइन चरमपंथी जिहादी सामग्री देखकर वह कट्टरपंथी बन गया और आइएसआइएस से जुड़ गया। 2023 में सादिक नगर में पिता को सरकारी आवास मिलने के बाद उसने इंस्टाग्राम पर कट्टरपंथी पेजों को फॉलो करना शुरू किया और एक ग्रुप में शामिल हो गया। इसमें शुरुआत में 25-30 सदस्य थे।
आठ महीने पहले ही वह भोपाल के अदनान खान के संपर्क में आया था, जिसने उसे कट्टरपंथी वीडियो संपादित करने और वितरित करने का निर्देश दिया था। बाद में उसने सीरिया स्थित हैंडलर अबू इब्राहिम अल-कुरैशी से भी संपर्क किया, जिसने आइएसआइएस से संबंधित वीडियो, तस्वीरें और पीडीएफ उपलब्ध कराए। इन सामग्रियों और संपर्कों से प्रभावित होकर, उसने आइएसआइएस खलीफा के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की शपथ ली।
वहीं भोपाल के करोंद का रहने वाले आतंकी अदनान खान का पिता सलाम विभिन्न निजी फर्मों में अकाउंटेंट के रूप में काम करता है। मां स्थानीय कुछ एलबम में अभिनेत्री रह चुकी है। भोपाल से 12वीं कर अदनान खान वर्तमान में ईदगाह, भोपाल से एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में सीए की पढ़ाई कर रहा था। उसने छह से 10 साल की उम्र में मदरसे में पढ़ाई की। इसके बाद ही उसका कट्टरपंथ शुरू हुआ। जून 2024 में ज्ञानवापी के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकाने में गिरफ्तार हुआ था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।