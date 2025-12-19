नोएडा से दिल्ली तक झपटमारी कर मचाया आतंक, 27 किलोमीटर में 8 अपराध करने वालों को पुलिस ने दबोचा
नोएडा से दिल्ली तक झपटमारी करते हुए आतंक मचाने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों ने 27 किलोमीटर के क्षेत्र में 8 अपराधों को अंज
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नोएडा से दिल्ली तक ताबड़तोड़ झपटमारी करते हुए आ रहे बाइक सवार दो बदमाशों को केशवपुरम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ही दिन में झपटे आठ मोबाइल पोन, सोने की चेन के अलावा चाकू और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान नजाकत अली उर्फ भूरा के रूप में हुई है, जिसपर पहले से 57 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं उसके साथी तुषार पर एक भी मामला दर्ज नहीं है। आरोपितों ने बताया कि वे ड्रग्स और शराब की लत को पूरा करने के लिए बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे थे।
लापरवाही से बाइक चलाते देखा
उत्तर पश्चिम जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर को केशवपुरम थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त और पिकेट चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को मुखर्जी नगर इलाके में झपटमारी की सूचना मिली। शंकर चौक के पास पुलिस टीम ने दो संदिग्ध को लापरवाही से बाइक चलाते देखा।
पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुरंत पुलिस टीम ने इसकी जानकारी अन्य टीम को दी। तभी बदमाशों ने कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पिकेट के पास पुलिस टीम को देखकर यू-टर्न लेकर भागने लगे। पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया। दोनों बदमाश बाइक सहित गिर गए। जिन्हें पुलिस ने काबू कर लिया। जांच में पता चला कि अपाचे बाइक को बदमाशों ने केएन काटजू मार्ग थाने इलाके से चुराई थी।
27 किलोमीटर के बीच 7-8 वारदात
बाटनिकल गार्डन से मुखर्जी नगर तक 27 किलोमीटर तक आरोपितों ने करीब सात से आठ लोगों को निशाना बनाया है। इस दौरान आरोपितों ने तीन मोबाइल फोन बाटनिकल गार्डन और सेक्टर-18 नोएडा के इलाकों से छीने थे। एक मोबाइल फोन मयूर विहार और दूसरा पांडव नगर से छीना था। बाकी तीन बरामद मोबाइल फोन की जांच की जा रही है।
बरामद सोने की चेन मुखर्जी नगर इलाके से छीनी थी। आरोपितों ने बताया कि ड्रग्स और शराब की लत को पूरा करने के लिए लगातार अपराध कर रहे थे। एक ही दिन में सभी वारदातों को अंजाम दिया है। पहले भी आरोपित इसी तरह से कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
