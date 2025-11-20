निजामुद्दीन इलाके में युवक की निर्मम हत्या, पार्क में पड़ा मिला शव; जल्द खुलेगा हत्या का राज

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में बुधवार को दरगाह में काम करने वाले एक युवक की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। शव अमीर खुसरो पार्क की झाड़ियों में मिला। मृतक की पहचान 27 वर्षीय शहजाद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। शरीर पर धारदार हथियार के वार के कई निशान मिले हैं। मृतक की मां ने बताया कि उसे मंगलवार को ही उनका एक जानकार अपने साथ लेकर गया था। पुलिस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

कुछ प्रत्यक्षदर्शी शव के अंग काटकर अलग किए जाने का दावा कर रहे थे। हालांकि, दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने स्पष्ट किया कि शव का कोई भी अंग अलग नहीं किया गया है। शव पर जख्म के निशान जरूर हैं, लेकिन शव पूरी तरह एक है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।

वहीं, शुरुआती जांच में आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ करते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार की भी तलाश की जा रही है।



पुलिस के मुताबिक, हजरत निजामुद्दीन पुलिस को दोपहर करीब 1:47 बजे अमीर खुसरो पार्क में खून से लथपथ हालत में झाड़ियों में शव पड़े होने की पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बाद में मृतक की पहचान अलवी चौक, निजामुद्दीन निवासी 27 वर्षीय शहजाद के रूप में हुई है।