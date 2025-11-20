Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निजामुद्दीन इलाके में युवक की निर्मम हत्या, पार्क में पड़ा मिला शव; जल्द खुलेगा हत्या का राज

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:48 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दरगाह में काम करने वाले 27 वर्षीय शहजाद की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उसका शव अमीर खुसरो पार्क में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। मृतक की मां ने एक परिचित पर उसे ले जाने का आरोप लगाया है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में बुधवार को दरगाह में काम करने वाले एक युवक की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। शव अमीर खुसरो पार्क की झाड़ियों में मिला।

    मृतक की पहचान 27 वर्षीय शहजाद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। शरीर पर धारदार हथियार के वार के कई निशान मिले हैं। मृतक की मां ने बताया कि उसे मंगलवार को ही उनका एक जानकार अपने साथ लेकर गया था। पुलिस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ प्रत्यक्षदर्शी शव के अंग काटकर अलग किए जाने का दावा कर रहे थे। हालांकि, दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने स्पष्ट किया कि शव का कोई भी अंग अलग नहीं किया गया है। शव पर जख्म के निशान जरूर हैं, लेकिन शव पूरी तरह एक है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।

    वहीं, शुरुआती जांच में आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ करते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार की भी तलाश की जा रही है।

    पुलिस के मुताबिक, हजरत निजामुद्दीन पुलिस को दोपहर करीब 1:47 बजे अमीर खुसरो पार्क में खून से लथपथ हालत में झाड़ियों में शव पड़े होने की पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बाद में मृतक की पहचान अलवी चौक, निजामुद्दीन निवासी 27 वर्षीय शहजाद के रूप में हुई है।

    वहीं, जांच में पुलिस को पता चला कि वह दरगाह परिसर के एक कार्यालय में काम करता था। शुरुआती जांच में सिर, पैर और शरीर के बीच के हिस्से में धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। मौके पर क्राइम और एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच कराई गई। टीम ने निरीक्षण के बाद मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है।

    यह भी पढ़ें- Gurugram News: टुकड़ों में मिली बच्चे की लाश, मंजर देख हर कोई रह गया सन्न; पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा हत्या का राज

    उधर, मृतक की मां जुलेखा खातून का आरोप है कि शहजाद का कोई जानकार उसे मंगलवार सुबह 10.30 बजे के आसपास उसके घर से लेकर गया था। इसके बाद देर रात करीब दो बजे तक वह अपने बेटे शहजाद को ढूंढती रही लेकिन नहीं मिला। अगले दिन सुबह जब वह दोबारा उस शख्स से मिली और अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसने जानकारी होने से मना कर दिया। इसके बाद मामले में उसका शव मिलने की सूचना मिली।