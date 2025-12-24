Language
    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर उठाए सवाल, बोले-दो दिन दिल्ली में रहा तो गले में संक्रमण हो गया

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:47 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दो दिन दिल्ली में रहने के दौरान उन्हें गले में संक्रमण हो गया ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से दिल्ली के आम लोग ही नहीं, खास लोग भी त्रस्त हैं। प्रदूषण के चलते लोगों में गले में संक्रमण, खांसी, आंखों में जलन समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खतरनाक प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि वह मुश्किल से दो दिन दिल्ली में रहते हैं और गले में संक्रमण हो जाता है।

    गडकरी एक दिन पहले महाराष्ट्र में थे। मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, दो दिन में ही उनके गले में संक्रमण हो गया है।

    उदय माहूरकर की पुस्तक ‘माइ आइडिया ऑफ नेशन फस्ट’ पुस्तक के विमोचन अवसर को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि यह पूरी दिल्ली संक्रमण से त्रस्त क्यों है? आगे खुद ही जवाब देते हुए कहा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, 40 प्रतिशत हमारे कारण होता है। पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि हम 22 लाख करोड़ रुपये का ईंधन आयात करते हैं। साथ ही प्रदूषण भी ले रहे हैं। यह कैसा राष्ट्रवाद है। तकनीक में दुनिया तेजी से बदल रही है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती, 115 लोगों पर लगा 50 लाख रुपये का जुर्माना

     