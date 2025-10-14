NIOS स्टडी सेंटरों के छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय का फैसला, अब देनी होंगी मिड-टर्म और प्री-बोर्ड परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने NIOS (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) प्रोजेक्ट के तहत पढ़ने वाले छात्रों के लिए नियमित मूल्यांकन की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सभी 75 एनआईओएस अध्ययन केंद्रों में मिड-टर्म परीक्षा, यूनिट टेस्ट और प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक नियमित मूल्यांकन छात्रों की प्रगति का आकलन करने, सीखने की खामियों की पहचान करने और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निदेशालय ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वे अक्टूबर के अंत तक साप्ताहिक पाठ्यक्रम पूरा कर लें और सभी नामांकित छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। मिड-टर्म परीक्षा की डेटशीट छात्रों और उनके अभिभावकों को हार्ड काॅपी व एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।