दिल्ली की हवा फिर हुई 'खराब', CAQM ने राजधानी में लागू कीं GRAP के पहले चरण की पाबंदियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ने लगी है। मंगलवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने आपात बैठक कर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण (Stage 1) को तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और निजी वाहन प्रयोग से बचें। साथ ही धूल फैलाने वाली गतिविधियों से परहेज करें।

क्या है GRAP-1 और इसके तहत प्रतिबंध

GRAP का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उपाय लागू करना है। GRAP-1, जब AQI 201-300 के बीच पहुंचता है, तब लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सख्त प्रतिबंध और उपाय किए जाते हैं।