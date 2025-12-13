दिल्ली में बंद पड़ीं 250 मोहल्ला क्लीनिकों का भी होगा इस्तेमाल, बेघरों के लिए योजना बना रही रेखा सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बंद मोहल्ला क्लीनिकों को रैन बसेरों के रूप में उपयोग करने पर विचार कर रही है। दिल्ली में अब तक 250 के करीब मोहल्ला क्लीनिक बंद हो चुके हैं। दिल्ली सरकार इस बात पर चर्चा कर रही है कि क्या सड़कों के किनारे बने मोहल्ला क्लीनिकों के लिए अस्थायी निर्माण को रैन बसेरों में बदला जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गत दिनों वसंत कुंज के रैन बसेरे में आग से दो बेघराें की मौत के चलते आग से पर्याप्त सुरक्षा इतजाम के लिए भी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) से सुझाव मांगा गया है। इनकी मौजूदा हालत का आंकलन करने और उन जगहों की पहचान करने के लिए डूसिब से कहा गया है, जहां उन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।



दिल्ली में अब तक 250 मोहल्ला क्लीनिक बंद हो चुके हैं, दिल्ली सरकार यह पता लगा रही है कि क्या इन प्राइमरी केयर सुविधाओं वाले पोर्टा केबिनों को बेघरों के लिए रैन बसेरों में बदला जा सकता है। डूसिब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने मरम्मत के लिए रेगुलर फंड का अनुमान भी मांगा है।