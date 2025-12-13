दिल्ली में तीन और स्थानों पर शुरू होगी हॉट एयर बैलून की सुविधा, जानें फीस और टाइमिंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बांसेरा पार्क के बाद अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अगले महीने से तीन और स्थानों पर हॉट एयर बैलून की सुविधा शुरू करने जा रहा है। डीडीए की वेबसाइट पर लोग इसके ऑनलाइन टिकट भी बुक करा सकेंगे। डीडीए कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज खेल परिसर, सूरजमल विहार स्थित यमुना खेल परिसर और असिता पूर्वी पार्क में हाट एयर बैलून की सुविधा शुरू करने जा रहा है।



डीडीए अधिकारियों ने बताया कि तीनों नए स्थानों पर सभी दिनों में सुबह और शाम के समय दो से ढाई घंटे का स्लाट होगा। एक बार में चार लोग हाट एयर बैलून का लुत्फ उठा सकेंगे। इसकी राइड का समय लगभग सात से 12 मिनट का होगा। इसके टिकट का मूल्य तीन हजार रुपये तय किया गया है। सुविधा शुरू करने से पहले जल्द ही तीनों स्थानों पर बांसेरा पार्क की तरह ही परीक्षण किया जाएगा।



अधिकारियों ने बताया कि बीते माह नवंबर के अंत में बांसेरा पार्क में हाट एयर बैलून का सफल परीक्षण करने के बाद महज चार दिनों में लोगों के लिए इसकी सुविधा शुरू कर दी गई थी। इसी की तर्ज पर तीन और स्थानों पर यह सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी। इससे दिल्ली में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।