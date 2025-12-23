Language
    बुलडोजर चलवाने वाले चेयरमैन के दावों की उड़ी धज्जियां, फिर शुरू हुई अवैध मंडी; सवालों के घेरे में ये अधिकारी

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में छह माह पहले शाहदरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन ने शकरपुर चुंगी के पास अवैध मछली व मुर्गा मंडी पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन अब यह मंडी फिर ...और पढ़ें

    Hero Image

    चेयरमैन ने अपने सामने शकरपुर चुंगी के पास नोएडा मोड़ पर अवैध मछली व मुर्गा मंडी पर बुलडोजर चलवाया था। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में जोन चेयरमैन को जोन का सर्वेसर्वा कहा जाता है। छह माह पहले शाहदरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन ने खुद अपने सामने शकरपुर चुंगी के पास नोएडा मोड़ पर अवैध मछली व मुर्गा मंडी पर बुलडोजर चलवाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने दावा किया था दोबारा से मंडी नहीं चलने दी जाएगी। अब यहां फिर से अवैध मंडी चल रही है। यहां की हालत देखकर कोई अंदाजा लगा नहीं लगा सकता है कि यहां कार्रवाई हुई भी थी। छह माह में चेयरमैन की कार्रवाई धवस्त हो गई।

    सवाल उठ रहे हैं कि अगर मंडी अवैध है तो दोबारा लग कैसे गई? इसके लगने से काैन से जनप्रतिनिधियों, निगम, पुलिस और डीडीए के अधिकारियों को भला हो रहा है। अवैध कार्रवाई पर निगम के उस वार्ड का हाल है, जहां से चेयरमैन खुद पार्षद हैं।

    इस अवैध मंडी में मछली, बटेर व मुर्गे का मीट बेचा जा हा है। यहां के दुकानदारों ने डीडीए एक कार्यालय से बकायदा बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। शकरपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली से अवैध मंडियां इसलिए खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि जनप्रतनिधियों से लेकर अधिकारी चाहते नहीं है। जिस मंडी पर बुलडोजर चलाया गया था, वह दोबारा से शुरू कैसे हो गई।

    सवाल यह है कि या तो वह कार्रवाई दिखावा थी, आरोप है या उस कार्रवाई की आड़ में अधिकारियों ने अवैध मंडी लगाने के की एवज में अपना कमीशन बढ़ा दिया है। चेयरमैन रामकिशोर शर्मा पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जब उनके वार्ड की स्थिति ऐसी है कि कार्रवाई के बाद फिर से अतिक्रमण हो रहा है तो पूरे जोन का हाल सोचा भी नहीं जा सकता।

    वहीं, अवैध मंडी चलाने वालों पर इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि निगम कार्रवाई करेगा। वह जानते हैं यह निगम है यहां जुगाड़ व रुपयों देकर अतिक्रमण किया जा सकता है।

    चेयरमैन का दावा, फिर से ध्वस्त होगी मंडी

    जोन चेयरमैन रामकिशाेर शर्मा ने जागरण से बातचीत में कहा कि मंडी को फिर से ध्वस्त किया जाएगा। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि जब गत 30 जून को जब उन्होंने बुलडोजर चलाकर मंडी को पूरी तरह से हटा दिया था यह दोबारा से लगी कैसे। इस पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमीन डीडीए की है। डीडीए जमीन की खुद रखवाली नहीं करता है। तीन बार वह खुद इस मंडी को हटवा चुके हैं। उन्होंने मंडी लगवाने में पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया।