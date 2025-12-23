बुलडोजर चलवाने वाले चेयरमैन के दावों की उड़ी धज्जियां, फिर शुरू हुई अवैध मंडी; सवालों के घेरे में ये अधिकारी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में जोन चेयरमैन को जोन का सर्वेसर्वा कहा जाता है। छह माह पहले शाहदरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन ने खुद अपने सामने शकरपुर चुंगी के पास नोएडा मोड़ पर अवैध मछली व मुर्गा मंडी पर बुलडोजर चलवाया था।

उन्होंने दावा किया था दोबारा से मंडी नहीं चलने दी जाएगी। अब यहां फिर से अवैध मंडी चल रही है। यहां की हालत देखकर कोई अंदाजा लगा नहीं लगा सकता है कि यहां कार्रवाई हुई भी थी। छह माह में चेयरमैन की कार्रवाई धवस्त हो गई।

सवाल उठ रहे हैं कि अगर मंडी अवैध है तो दोबारा लग कैसे गई? इसके लगने से काैन से जनप्रतिनिधियों, निगम, पुलिस और डीडीए के अधिकारियों को भला हो रहा है। अवैध कार्रवाई पर निगम के उस वार्ड का हाल है, जहां से चेयरमैन खुद पार्षद हैं।

इस अवैध मंडी में मछली, बटेर व मुर्गे का मीट बेचा जा हा है। यहां के दुकानदारों ने डीडीए एक कार्यालय से बकायदा बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। शकरपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली से अवैध मंडियां इसलिए खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि जनप्रतनिधियों से लेकर अधिकारी चाहते नहीं है। जिस मंडी पर बुलडोजर चलाया गया था, वह दोबारा से शुरू कैसे हो गई।