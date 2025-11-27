दरियागंज में अवैध ट्यूबवेल पर एनजीटी सख्त, डीजेबी को जांच कर छह सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को दरियागंज स्थित नई बस्ती क्षेत्र में एक अवैध ट्यूबवेल संचालन के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

किशन लाल ने आवेदन दाखिल कर कहा था कि यह ट्यूबवेल 24 घंटे चालू रहता है और हजारों लीटर भूजल निकालकर वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है। आवेदक ने यह भी कहा कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।