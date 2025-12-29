Language
    द्वारका में अवैध कूड़ा फेंकने पर एनजीटी का सख्त रुख, एमसीडी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने द्वारका सेक्टर-3 में अवैध कूड़ा फेंकने के मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छह सप्ताह के भीतर सुधारात्मक कदम उठा ...और पढ़ें

    Hero Image

    द्वारका सेक्टर-ती में अवैध रूप से कूड़ा फेंके जाने के मामले में सख्त रुख।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने द्वारका सेक्टर-ती में अवैध रूप से कूड़ा फेंके जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) को जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि मामले की जमीनी स्तर पर जांच और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

    अधिकरण ने निगम को आदेश की प्राप्ति के छह सप्ताह के अंदर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को कार्रवाई की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनजीटी ने निगम और डीपीसीसी दोनों को दो माह के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष की गई कार्रवाई रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है।

    याचिकाकर्ता राजकुमार शर्मा ने याचिका में द्वारका स्थित करुणा कुंज में प्लाट नंबर 18 के बाहर अवैध कूड़ा निस्तारण की शिकायत की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अवैध कूड़ा डंपिंग से इलाके में बदबू, गंदगी और अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि कई बार कूड़े में आग भी लगा दी जाती है, जिससे प्रदूषण और खतरा बढ़ जाता है।