नए साल पर दिल्ली से टूरिस्ट इलाकों में जाने वाले सावधान, हालात देखकर कई लोगों ने कैंसिल किया घूमने जाने का प्लान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नैनीताल में जाम से हाल बेहाल हैं नए साल के लिए यहां आना चाहते हैं तो अभी ना आएं, नैनीताल में मिनटों का रास्ता घंटों में तय हो रहा है यहां आने से बचें, पर्यटक स्थलों पर पहले स्थिति की जानकारी जुटा लें होटल आदि की बुकिंग करा लें तभी घरों से निकलें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नए साल के जश्न को लेकर लोग कुछ इसी तरह के संदेश सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों को जागरूक करते दिख रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर उमड़े सैलाब के चलते ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं।

मनाली, नैनीताल, मसूरी, मुक्तेश्वर और लैंसडाउन जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से कई जगहों पर घंटों लंबे जाम की स्थिति बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि पर्यटक खुद सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो साझा कर अन्य लोगों को सतर्क कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़कों पर फंसी गाड़ियों की लंबी कतारें, रेंगता ट्रैफिक और ठंड में परेशान लोग साफ नजर आ रहे हैं। कई पर्यटकों ने पोस्ट के साथ चेतावनी भी दी है कि बिना हालात देखे और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी पढ़े यात्रा पर निकलना मुश्किलें बढ़ा सकता है।