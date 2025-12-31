नए साल पर दिल्ली से टूरिस्ट इलाकों में जाने वाले सावधान, हालात देखकर कई लोगों ने कैंसिल किया घूमने जाने का प्लान
नए साल के जश्न के लिए मनाली, नैनीताल, मसूरी जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ने से भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। पर्यटक सोशल मीडिया पर जाम की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नैनीताल में जाम से हाल बेहाल हैं नए साल के लिए यहां आना चाहते हैं तो अभी ना आएं, नैनीताल में मिनटों का रास्ता घंटों में तय हो रहा है यहां आने से बचें, पर्यटक स्थलों पर पहले स्थिति की जानकारी जुटा लें होटल आदि की बुकिंग करा लें तभी घरों से निकलें।
नए साल के जश्न को लेकर लोग कुछ इसी तरह के संदेश सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों को जागरूक करते दिख रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर उमड़े सैलाब के चलते ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं।
मनाली, नैनीताल, मसूरी, मुक्तेश्वर और लैंसडाउन जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से कई जगहों पर घंटों लंबे जाम की स्थिति बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि पर्यटक खुद सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो साझा कर अन्य लोगों को सतर्क कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़कों पर फंसी गाड़ियों की लंबी कतारें, रेंगता ट्रैफिक और ठंड में परेशान लोग साफ नजर आ रहे हैं। कई पर्यटकों ने पोस्ट के साथ चेतावनी भी दी है कि बिना हालात देखे और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी पढ़े यात्रा पर निकलना मुश्किलें बढ़ा सकता है।
हालात देख कई लोगों ने कैंसिल किए प्लान
नए साल पर दोस्तों के साथ मसूरी जाने का प्लान बनाया था। सोशल पर कई घंटे जाम के वीडियो दोस्तों ने भेजे हैं। इसके बाद घूमने का प्लान अभी रद कर दिया है। जाम में फंसकर समय खराब करने से बेहतर है घर पर ही जश्न मनाया जाए। अब हम सारे दोस्त एक जगह मिलेंगे नए साल पर परिवार के साथ इंज्वाय करेंगे।
-अक्षित चटवाल
परिवार के साथ नैनीताल और कैंची धाम जाने का काफी समय प्लान बना हुआ था। सोचा नए साल का जश्न मनाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। लेकिन पता चल रहा है कि वहां काफी जाम है। ऐसे में जाम में फंसने के बजाय अभी ट्रिप स्थगित कर दिया है। नए साल पर घर पर ही जश्न मनाएंगे और जनवरी के दूसरे सप्ताह में ट्रिप की योजना बनाएंगे।
-मनीष कुमार
