नए साल पर रेलवे का तोहफा, दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए चलेगी नई ट्रेन; चेक करें टाइमिंग और रूट
उत्तरी रेलवे ने नए साल की भीड़ के लिए नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष आरक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेनें 27 दिसंबर ...और पढ़ें
आईएएनएस, नई दिल्ली। नए साल के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल ने नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में पांच-पांच ट्रिप चलाई जाएगी।
विशेष ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली से कटरा के लिए 27 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन रात 11:45 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे कटरा पहुंचेगी। रास्ते में यह पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और उद्हमपुर में रुकेगी।
वापसी में ट्रेन नंबर 04082 कटरा से नई दिल्ली के लिए 28 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक चलेगी। यह शाम 9:20 बजे कटरा से चलेगी और अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। ठहराव उद्हमपुर, जम्मू, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत होंगे।
यह 16 कोच वाली ट्रेन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट, ऐप या अधिकृत एजेंटों से टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रा से पहले समय-सारणी जांचने की सलाह दी है।
