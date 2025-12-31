Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Happy New Year 2026: नए साल के जश्न में डूबा दिल्ली-NCR, कहीं आतिशबाजी तो कहीं जमकर नाचे युवा; देखें तस्वीरें

    By Rais Rais Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:01 AM (IST)

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ नए साल 2026 का स्वागत किया। होटल, रेस्तरां और मॉल युवाओं से गुलजार रहे। हौज खास विलेज ...और पढ़ें

    Hero Image

    हौज खास विलेज में नए वर्ष का जश्न मनाते युवा। विपिन शर्मा

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में युवाओं ने जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया। बुधवार को नूतन वर्ष के स्वागत को आतुर दिखी। होटल, रेस्तरां से लेकर मॉल व बाजार युवाओं से गुलजार रहे। सुरक्षा के लिए जहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही तो वहीं बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्धों पर भी नजर रखी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हौज खास विलेज, महरौली, छतरपुर आदि में युवाओं का रेला उमड़ा। नए-पुराने गीतों की धुन पर झूमते-गाते वर्ष 2025 को विदाई दी तो वहीं 2026 का अभिनंदन किया। घड़ी की सूइयां जैसे ही 12 पर आकर मिलीं, पटाखों के शोर गली-मोहल्ले में गूंज उठे।

    Delhi khabar Update (42)

    प्रेस एन्क्लेव रोड पर साकेत मॉल के सामने पुलिस बैरिकेडिंग मिली। गुरुग्राम जाने वाले वाहनों को जांच के बाद ही छोड़ा जा रहा था। वहीं महरौली में कालका दास मार्ग पर कुतुब मीनार परिसर के पास स्थित क्लबों में भी लोगों का हुजूम उमड़ा।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 11.52.03 PM

    नव वर्ष के अवसर पर नोएडा के सेक्टर 18 स्थित डीएलएफ मॉल के डिस्को में डांस करते लोग।

    कहीं इतिहास और विरासत समेटे थीम तो कहीं गीत-संगीत से सजी शाम। हौज खास गांव जाने वाले मार्ग पर शाम होते ही जश्न मनाने वालों का रेला उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी कि पैदल जाने वालों के कदम भी थम जाते रहे।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 9.35.35 PM

    दक्षिणी रेंज की पुलिस ने एक दिन पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी। इसके तहत एक जनवरी 2026 को साकेत ट्रैफिक सर्कल का रूट डायवर्ट किया गया है।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 11.52.02 PM (1)

    साकेत व पुष्प विहार क्षेत्र की ओर जाने वाली प्रेस एन्क्लेव रोड प्रभावित रही। यहां के ट्रैफिक को शेख सराय मार्केट, एशियन मार्केट लाइट, पीटीएस मॉलवीय लाइट से डायवर्ट किया गया। वहीं शेख सराय और हौज रानी सड़क के सभी कट अस्थायी तौर पर बंद रहे।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 11.52.02 PM

    डीटीसी बस और अन्य भारी वाहनों का प्रेस एंकलेव रोड, पुष्प विहार रोड, एमबी रोड पर आवागमन भी प्रतिबंधित रहा। वैकल्पिक मार्गों से वाहन चालकों को उनके गंतव्य तक भेजा गया।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 11.26.57 PM

    चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार जाने वाले यात्री खानपुर टी-प्वाइंट, एमबी रोड और लाडो सराय टी-प्वाइंट के रास्ते भेजे गए। आइआइटी फ्लाईओवर से संगम विहार और सैनिक फार्म जाने वाले यात्रियों को टीबी अस्पताल लाइट, लाडो सराय लाइट, एमबी रोड, चिराग दिल्ली और खानपुर लाइट के रास्ते आगे भेजा गया।