दिल्ली में टूरिज्म में सुस्ती के बाद एक्शन, दिल्ली सरकार बना रही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। इस साल टूरिज्म पर ठोस काम शुरू होने की नई उम्मीद जगी है। नए साल की शुरुआत से ही सरकार ने इस क्षेत्र में ज्यादा एक्टिविटी दिखाई है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाने जा रही है। यह यूनिट टूरिज्म से जुड़ी पहलों के लिए पॉलिसी बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग, प्रोजेक्ट लागू करने, मॉनिटरिंग और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन में मदद करेगी।

इस पहल के तहत, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTTDC) ने PMU की स्थापना और संचालन के लिए एक कंसल्टिंग फर्म के चयन के लिए टेंडर जारी किया है। DTTDC के अनुसार, यह कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तीन साल के लिए होगा, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर और कॉर्पोरेशन के विवेक पर अधिकतम दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

DTTDC ने बताया कि GST को छोड़कर प्रोजेक्ट की अनुमानित सालाना लागत 2 करोड़ रुपये है, जबकि तीन साल की अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपये है। PMU टूरिज्म योजनाओं, ग्रांट, इवेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस, फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में भी मदद करेगा।

DTTDC ने कहा कि PMU दूसरे राज्यों और देशों द्वारा अपनाई गई टूरिज्म पॉलिसी पहलों, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, पब्लिक मॉडल, टूरिज्म ब्रांडिंग फ्रेमवर्क और टूरिस्ट सर्विस मॉडल का बेंचमार्क करेगा, और राष्ट्रीय राजधानी में अपनाने के लिए उपयुक्त वित्तीय और गैर-वित्तीय उपायों का सुझाव देगा।

यह ध्यान देने वाली बात है कि इस साल सरकार के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना एक चुनौती होगी। नई दिल्ली सरकार पिछले साल टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ इवेंट्स आयोजित करने के अलावा ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई है। दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित नहीं हुआ है। यहां तक कि दिल्ली फिल्म फेस्टिवल भी सरकारी स्तर पर आयोजित नहीं किया जा सका।

सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई वादे किए हैं, यहां तक कि यह भी वादा किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा कि टूरिस्ट कम से कम दो दिन दिल्ली में रुकें। अब, नए साल में इन सभी पहलुओं पर काम करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल इस सेक्टर में कोई खास काम नहीं हुआ है।