Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क घटा, प्राइवेट गाड़ी मालिकों को अधिक राहत; इतने देर तक फ्री ड्रॉप-ऑफ

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट के चलते पहाड़गंज साइड की पार्किंग बंद है। अजमेरी गेट साइड पर पार्किंग उपलब्ध है, जिसे बढ़ाया गया है। प्राइवेट गा ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट के चलते पहाड़गंज साइड की पार्किंग बंद है। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट काम के कारण, पहाड़गंज साइड की पार्किंग बंद कर दी गई है। अब, पार्किंग सिर्फ अजमेरी गेट साइड पर ही उपलब्ध है। पार्किंग एरिया को बढ़ाया गया है, और फीस में बदलाव किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राइवेट गाड़ियों के लिए आठ मिनट तक की फ्री ड्रॉप-ऑफ सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, अब कैब ड्राइवरों को 30 रुपये की फीस देनी होगी। सभी गाड़ी ड्राइवरों को 9 से 15 मिनट के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी।

    पहले, 16 से 30 मिनट के लिए 200 रुपये की फीस ली जाती थी। अब इसे घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है। 30 मिनट से ज़्यादा के लिए 200 रुपये की फीस तय की गई है। पहले यह 500 रुपये थी। पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ लेन में एक घंटे से ज़्यादा पार्किंग की इजाज़त नहीं है। ऐसी गाड़ियों को टो कर लिया जाएगा, और 300 रुपये की एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी।

    नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने और यात्रियों की सुविधा के लिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप-ऑफ लेन के पार्किंग फीस को 26 दिसंबर से ठीक किया गया है।

    पहले, अजमेरी गेट साइड पर सिर्फ़ एक प्रीमियम पार्किंग एरिया था। अब, दो प्रीमियम पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। इनमें लगभग तीन सौ गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, ऑटो को पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ लेन में आने की इजाज़त नहीं है।