नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क घटा, प्राइवेट गाड़ी मालिकों को अधिक राहत; इतने देर तक फ्री ड्रॉप-ऑफ

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट काम के कारण, पहाड़गंज साइड की पार्किंग बंद कर दी गई है। अब, पार्किंग सिर्फ अजमेरी गेट साइड पर ही उपलब्ध है। पार्किंग एरिया को बढ़ाया गया है, और फीस में बदलाव किया गया है।

प्राइवेट गाड़ियों के लिए आठ मिनट तक की फ्री ड्रॉप-ऑफ सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, अब कैब ड्राइवरों को 30 रुपये की फीस देनी होगी। सभी गाड़ी ड्राइवरों को 9 से 15 मिनट के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी।

पहले, 16 से 30 मिनट के लिए 200 रुपये की फीस ली जाती थी। अब इसे घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है। 30 मिनट से ज़्यादा के लिए 200 रुपये की फीस तय की गई है। पहले यह 500 रुपये थी। पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ लेन में एक घंटे से ज़्यादा पार्किंग की इजाज़त नहीं है। ऐसी गाड़ियों को टो कर लिया जाएगा, और 300 रुपये की एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी।

नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने और यात्रियों की सुविधा के लिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप-ऑफ लेन के पार्किंग फीस को 26 दिसंबर से ठीक किया गया है।