    इंस्टाग्राम पर हुए विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दिल्ली में एक दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने युवक को चाकू से गोदा

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:34 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के नेहरू विहार में एक युवक रेहान पर इंस्टाग्राम विवाद के चलते एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। ...और पढ़ें

     जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले के दयालपुर थाना इलाके में स्थित नेहरू विहार में इंस्टाग्राम पर हुए विवाद में सोमवार रात एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।

    मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान नेहरू विहार के रेहान के रूप में हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात रेहान नेहरू विहार की गली नंबर चार में खड़ा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे करीब एक दर्जन लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले वह कुछ समझ पाता। हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में खून से लथपथ होकर वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद आरोपित फरार हो गए।

    स्वजन ने बताया कि करीब एक साल पहले रेहान का इलाके के कुछ लड़कों से इंस्टाग्राम पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद से आरोपित लगातार रेहान को धमका रहे थे और उसे सबक सिखाने की फिराक में थे। कुछ दिन पहले भी हमलावरों ने उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब वह किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। सोमवार को आरोपितों ने मौका पाकर अपने इरादों को अंजाम दे दिया।

     