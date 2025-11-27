7 साल की देरी के बाद अब पूरी हुई नेहरू प्लेस मल्टीलेवल पार्किंग, रोज आने वाले 2 लाख ग्राहकों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट नेहरू प्लेस में रोजाना लगभग दो लाख खरीदार पहुंचते हैं। पार्किंग के लिए सीमित स्थान होने से ग्राहकों के सामने वाहन पार्क करने का संकट रहता है। लोग सर्विस रोड से लेकर आउटर रिंग रोड पर कार पार्क करने को मजबूर हैं। इससे जहां मार्केट आने वालों को असुविधा होती है, वहीं क्षेत्र भी अक्सर जाम की चपेट में रहता है। इस समस्या से अब जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है। पिछले सात वर्षों से चल रहा मल्टीलेवल पार्किंग का काम लगभग पूरा हो गया है। दिसंबर के अंत तक इसके शुरू होने की संभावना है।

मार्केट में कुल 110 टावर नेहरू प्लेस मार्केट में दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों से करीब दो लाख ग्राहक रोजाना पहुंचते हैं। मार्केट में कुल 110 टावर है। इनमें 16,000 से भी अधिक कार्यालय और दुकानें हैं, जिनमें करीब डेढ़ लाख लोग काम भी करते हैं। मार्केट में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटाप समेत अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स रिपेयर किए जाते हैं। लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड पीसी भी तैयार कराते हैं।

मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू इस क्षेत्र में पहले से एमसीडी की 15 सरफेस पार्किंग हैं, जिनकी क्षमता महज 1300 वाहनों की है। पार्किंग क्षमता बढ़ाने के लिए डीडीए ने वर्ष 2019 में शहरी विकास निधि से 62 करोड़ रुपये का बजट पास करते हुए मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू कराया।

हालांकि, तब से तब से कई बार काम पूरा करने की मियाद बढ़ती रही। पिछले कुछ समय से काम में तेजी आई है। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके रंगरोगन का काम चल रहा है। किनारों पर सड़क और फुटपाथ बनाने का काम बाकी है। दिसंबर के अंत तक इसे भी पूरा करके मल्टीलेवल पार्किंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है।