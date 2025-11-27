Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    7 साल की देरी के बाद अब पूरी हुई नेहरू प्लेस मल्टीलेवल पार्किंग, रोज आने वाले 2 लाख ग्राहकों को मिलेगी राहत

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:41 PM (IST)

    नेहरू प्लेस में मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना 7 साल की देरी के बाद आखिरकार पूरी हो गई है। इससे रोजाना आने वाले 2 लाख ग्राहकों को पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी। देरी के कई कारण थे, लेकिन अब ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को लाभ होगा। पार्किंग में आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे पार्किंग करना आसान होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    नेहरू प्लेस मार्केट में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग के बाहर सर्विस लेन पर खड़े वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट नेहरू प्लेस में रोजाना लगभग दो लाख खरीदार पहुंचते हैं। पार्किंग के लिए सीमित स्थान होने से ग्राहकों के सामने वाहन पार्क करने का संकट रहता है। लोग सर्विस रोड से लेकर आउटर रिंग रोड पर कार पार्क करने को मजबूर हैं। इससे जहां मार्केट आने वालों को असुविधा होती है, वहीं क्षेत्र भी अक्सर जाम की चपेट में रहता है। इस समस्या से अब जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है। पिछले सात वर्षों से चल रहा मल्टीलेवल पार्किंग का काम लगभग पूरा हो गया है। दिसंबर के अंत तक इसके शुरू होने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्केट में कुल 110 टावर

    नेहरू प्लेस मार्केट में दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों से करीब दो लाख ग्राहक रोजाना पहुंचते हैं। मार्केट में कुल 110 टावर है। इनमें 16,000 से भी अधिक कार्यालय और दुकानें हैं, जिनमें करीब डेढ़ लाख लोग काम भी करते हैं। मार्केट में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटाप समेत अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स रिपेयर किए जाते हैं। लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड पीसी भी तैयार कराते हैं।

    मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू

    इस क्षेत्र में पहले से एमसीडी की 15 सरफेस पार्किंग हैं, जिनकी क्षमता महज 1300 वाहनों की है। पार्किंग क्षमता बढ़ाने के लिए डीडीए ने वर्ष 2019 में शहरी विकास निधि से 62 करोड़ रुपये का बजट पास करते हुए मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू कराया।

    हालांकि, तब से तब से कई बार काम पूरा करने की मियाद बढ़ती रही। पिछले कुछ समय से काम में तेजी आई है।

    डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके रंगरोगन का काम चल रहा है। किनारों पर सड़क और फुटपाथ बनाने का काम बाकी है। दिसंबर के अंत तक इसे भी पूरा करके मल्टीलेवल पार्किंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है।

    चार महीने से घेर रखा है रास्ता

    ऑल नेहरू प्लेस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पार्किंग का काम पूरा होने में देरी की वजह से न केवल दुकानदारों को परेशानी हो रही है, बल्कि मार्केट आने वाले ग्राहकों को भी वाहन पार्क करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले चार महीने से मल्टीलेवल पार्किंग के तीन तरफ के आम रास्तों को भी बंद कर दिया है। 18 महीने में मल्टी लेवल पार्किंग बन जानी थी। बेवजह देरी होने की जांच भी होनी चाहिए

    नेहरू प्लेस मल्टी लेवल पार्किंग एक नजर में

    • 29,624 : वर्ग मीटर क्षेत्रफल
    • 62 : करोड़ रुपए लागत
    • 05: मंजिला (बेसमेंट, भू-तल व ऊपरी तीन मंजिल)
    • 352: कार पार्क करने की क्षमता
    • 660: बाइक भी किए जा सकते हैं पार्क

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में सर्दियों के साथ कोहरे और अवैध वाहनों के कारण बढ़ रही दुर्घटनाएं, दिल्ली पुलिस का डेटा चौंकाने वाला