    जन शिकायत आयोग में महज हाजिरी लगाकर चलते बने अधिकारी, उपायुक्त और उपनिदेशक को नोटिस

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    जन शिकायत आयोग में उद्यान विभाग से जुड़े मामले की सुनवाई में दो अधिकारी केवल हाजिरी लगाकर चले गए। आयोग ने इसे प्रतिकूल आचरण मानते हुए नाराजगी जताई है। यह मामला द्वारका के भरथल गांव के बदहाल पार्कों से संबंधित है, जहां चारदीवारी टूटी है और हरियाली को नुकसान हो रहा है। आयोग ने अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई छह नवंबर को तय की है।

    नजफगढ़ जोन स्थित भरथल गांव के बदहाल पार्कों से जुड़ा मामला।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। जन शिकायत आयोग में एक मामले में सुनवाई के लिए दो अधिकारी पहुंचे तो लेकिन हाजिरी लगाई और कार्यवाही में शामिल हुए बिना चलते बने। आयोग ने निगम के दोनों अधिकारियों के प्रतिकूल आचरण पर नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने नजफगढ़ जोन के उपायुक्त व उद्यान विभाग के उपनिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

    यह मामला उपनगरी द्वारका स्थित भरथल गांव के बदहाल पार्कों से जुड़ा है। दर्शिल कल्याण समिति के नरेंद्र सिंह ने गांव के दो बदहाल पार्कों की शिकायत आयाेग के समक्ष की थी। इसमें बताया गया था कि दो पार्क जिनकी देखरेख का दायित्व निगम के जिम्मे है, उसकी हालत सही नहीं है।

    पार्क की चारदीवारी टूटी है। प्रवेश द्वार नहीं है। एक पार्क उजाड़ है तो दूसरे में अनमने तरीके से विकसित हरियाली है। चारदीवारी नहीं होने के कारण पार्क में बेसहारा पशु आसानी से प्रवेश करते हैं जो हरियाली काे नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में आइपी स्टेट स्थित आयोग के कार्यालय में सुनवाई होनी थी।

    अटेंडेंस मार्क कर बताया नहीं है मामले की जानकारी

    आयोग की सुनवाई में शामिल होने के लिए नजफगढ़ जोन उद्यान विभाग के सहायक निदेशक सुरेंद्र सिंह व सेक्शन अधिकारी अभय आयोग कार्यालय आए थे। इस पूरे प्रकरण में यहां पहली सुनवाई होनी थी।

    दोनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहां कर्मियों को बताया कि उन्हें इस पूरे प्रकरण से जुड़े शिकायत की कापी अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में वे शिकायत से जुड़ी किसी भी जानकारी से अनभिज्ञ हैं। इसके बाद उन्हें आयोग ने कापी दी। इसके पहले कि आयोग की कार्यवाही शुरू होती दोनों वहां से निकल गए।

    छह नवंबर को होगी अगली सुनवाई

    आयोग ने इस मामले में छह नवंबर की तिथि को अगली सुनवाई के लिए तय किया है। आयोग ने उद्यान विभाग के उप निदेशक व जोन के उपायुक्त को आयोग द्वारा जताई गई नाराजगी पर क्या कार्रवाई हुई, इस मामले की जानकारी देने को कहा है।

