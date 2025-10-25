Language
    खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, लुटियंस दिल्ली में NDMC 23 जगहों पर शुरू करने जा रहा स्पोर्ट्स कोचिंग

    By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:38 PM (IST)

    एनडीएमसी क्षेत्र में खेल प्रशिक्षण फिर से शुरू होगा, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। स्टेडियमों और स्कूलों सहित 23 स्थानों पर पीपीपी मॉडल के तहत रियायती दरों पर कोचिंग दी जाएगी। एनडीएमसी के स्कूलों के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि नागरिकों के लिए किफायती दरें होंगी। एजेंसी को रखरखाव और राजस्व साझाकरण की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

    नडीएमसी के स्कूली विद्यार्थियों को निश्शुल्क तो नागरिकों को किफायती दर पर मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) इलाके में फिर से खेलों का प्रशिक्षण शुरू होगा। स्टेडियम से लेकर स्कूलों और अन्य खेल के 23 स्थानों पर प्रशिक्षण होगा। इसके लिए एनडीएमसी ने निविदा आमंत्रित की है।

    जहां पर पीपीपी माॅडल पर रियायती दरों पर कोचिंग दी जाएगी। निविदा के अनुसार टालकटोरा क्रिकेट ग्राउंड, शिवाजी हाॅकी स्टेडियम और एनडीएमसी के अन्य इंडोर स्टेडियम शामिल हैं। जहां बास्केटबाॅल, फुटबाॅल, वाॅलीबाॅल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हाॅकी, लाॅन टेनिस, बाॅक्सिंग, क्रिकेट और स्विमिंग का प्रशिक्षण होगा।

    एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि हमने एनडीएमसी में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में हम अपने मौजूदा ढांचे का सदुपयोग करने के लिए पुन: यह खेल प्रशिक्षण शुरू करेंगे।

    इसके लिए फिलहाल हमने प्रोफेशनल एजेंसी की नियुक्ति के निविदा मांगी है।इसका उद्देश्य एनडीएमसी के स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही नागरिकों को भी खेलों का प्रशिक्षण लेने की सुविधा मिलेगी।

    चहल ने बताया कि इन स्थानों पर खेल का प्रशिक्षण देने के लिए एनडीएमसी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को निश्शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा जबकि सामान्य नागरिकों को किफायती दरों पर प्रशिक्षण मिलेगा।

    एनडीएमसी उपाध्यक्ष के अनुसार जो एजेंसी इन खेल परिसरों में प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी उसको परिसर के रखरखाव का कार्य करना होगा। निविदा के अनुसार एजेंसी को एनडीएमसी के साथ राजस्व भी साझा करना होगा।

    इसमें एनडीएमसी के ग्राउंड के लिए 70:30 के औसत में जबकि स्विमिंग पूल और टालकटोरा, शिवाजी स्टेडियम और शेरा ग्राउंड जैसे मुख्य जगहों के लिए 50:50 राजस्व की साझेदारी रहेगी।

    उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी इलाके में 31 अटल आदर्श विद्यालय और 11 नवयुग स्कूल हैं। इनमें करीब 30 हजार छात्र पढ़ते हैं। सबसे पहले एनडीएमसी ने वर्ष 2016 में प्रोफेशनल एजेंसी के जरिये पीपीपी माॅडल के आधार पर खेलों का प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया था। 2020 में यह अनुबंध खत्म हो गया था। बाद में कोरोना और लाॅकडाउन के चलते यह कार्य नहीं हो पाया था।

