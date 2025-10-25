Language
    Video: दक्षिणी दिल्ली में MCD कर्मचारी को सरेआम रॉड से पीटा, वीडियो वायरल होने पर दर्ज की गई एफआईआर

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    आली गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की लोहे की रॉड से पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित रघुराज सिंह के बयान और वायरल वीडियो के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    दक्षिणी दिल्ली में MCD कर्मचारी को सरेआम रॉड से पीटा।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सरिता विहार थाना क्षेत्र स्थित आली गांव में एक शख्स पर शुक्रवार को दिनदहाड़े लोहे की राॅड से ताबड़तोड़ हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    पुरानी रंजिश के चलते साजिशन हमला करवाने की बात सामने आई है। पीड़ित का कहना है कि हमला करने वाले के पीछे अन्य लोग भी है। फिलहाल पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। पीड़ित की पत्नी व भाई कांग्रेस नेता और निगम पार्षद पद के प्रत्याशी रह चुके हैं। पुलिस ने मामले में एक नामजद व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

    घायल रघुराज सिंह के मुताबिक वह आली गांव में परिवार के साथ रहते हैं और एमसीडी स्कूल में एमटीएस के पद पर कार्यरत हैं। 24 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने घर से कार्यालय जाने के लिए कार से निकले थे। जैसे ही वे मथुरा रोड के पास आली एक्सटेंशन पहुंचे, तभी मोहित उर्फ पोली अपने एक साथी के साथ बाइक से आया और कार को रोक लिया।

    इसके बाद दोनों ने कार की विंडशील्ड तोड़ दी और लोहे की राड से रघुराज के हाथ व दोनों पैरों में ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल करके आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में रघुराज को उनके स्वजन एवं दोस्तों ने उन्हें अपोलो अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

    पुलिस ने आरोपी मोहित के अलावा एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि आरोपी मोहित भी आली गांव का ही रहने वाला है और करीब दो साल पहले मोहित ने आली एक्सटेंशन में एक प्लाट खरीदकर उस पर निर्माण कार्य कराया था।

    करीब एक महीना पहले उसके प्लाॅट में डीडीए द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। उसे शक था कि रघुराज ने उसके खिलाफ सिविक एजेंसी में शिकायत देकर ये कार्रवाई करवाई है। इसी के चलते आरोपी ने उस पर रंजिशन हमला कर दिया।

    पीड़ित रघुराज सिंह के बयान व वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

    -हेमंत तिवारी, पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्वी जिला।