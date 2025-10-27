दिल्ली में NDMC की नई योजना, लोदी गार्डन-संजय झील में 3 करोड़ से बनेंगे नए जॉगिंग ट्रैक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) अगले माह से लोदी गार्डन और संजय झील में जागिंग ट्रैक के पुनर्विकास कार्य की शुरुआत करेगी। करीब दो वर्ष पूर्व तैयार की गई योजना अब जमीन पर उतरने जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों के अनुसार, संजय झील में 1.8 किलोमीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक बनेगा जबकि लोदी गार्डन में 2.5 किलोमीटर लंबा बजरी (ग्रेवल) ट्रैक बनेगा। इन दोनों परियोजनाओं पर एनडीएमसी तीन करोड़ की राशि खर्च करेगी। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि दोनों पार्कों के टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और दो सप्ताह में कार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कार्य आवंटन के तीन माह के भीतर दोनों परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निविदा में दीर्घकालिक तौर पर दोनों फुटपाथ और ट्रेक के रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी के पास होगी।

उन्होंने बताया कि संजय झील में मौजूदा टूटी लाल पत्थर के ट्रेक को हटाकर नया सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया जाएगा। ट्रैक की चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। वहीं लोदी गार्डन में प्रस्तावित बजरी ट्रैक 2.5 मीटर चौड़ा होगा और लगभग पूरे गार्डन में होगा।