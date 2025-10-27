Language
    दिल्ली में NDMC की नई योजना, लोदी गार्डन-संजय झील में 3 करोड़ से बनेंगे नए जॉगिंग ट्रैक

    By Lokesh Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:37 AM (IST)

    नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) अगले महीने लोदी गार्डन और संजय झील में जागिंग ट्रैक का पुनर्विकास शुरू करेगी। संजय झील में 1.8 किमी सिंथेटिक ट्रैक और लोदी गार्डन में 2.5 किमी बजरी ट्रैक बनेगा। इस परियोजना पर एनडीएमसी तीन करोड़ रुपये खर्च करेगी। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और कार्य तीन महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) अगले माह से लोदी गार्डन और संजय झील में जागिंग ट्रैक के पुनर्विकास कार्य की शुरुआत करेगी। करीब दो वर्ष पूर्व तैयार की गई योजना अब जमीन पर उतरने जा रही है।

    अधिकारियों के अनुसार, संजय झील में 1.8 किलोमीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक बनेगा जबकि लोदी गार्डन में 2.5 किलोमीटर लंबा बजरी (ग्रेवल) ट्रैक बनेगा। इन दोनों परियोजनाओं पर एनडीएमसी तीन करोड़ की राशि खर्च करेगी।

    एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि दोनों पार्कों के टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और दो सप्ताह में कार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कार्य आवंटन के तीन माह के भीतर दोनों परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निविदा में दीर्घकालिक तौर पर दोनों फुटपाथ और ट्रेक के रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी के पास होगी।

    उन्होंने बताया कि संजय झील में मौजूदा टूटी लाल पत्थर के ट्रेक को हटाकर नया सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया जाएगा। ट्रैक की चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। वहीं लोदी गार्डन में प्रस्तावित बजरी ट्रैक 2.5 मीटर चौड़ा होगा और लगभग पूरे गार्डन में होगा।

    उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी ने वर्ष 2020 में नेहरू पार्क में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया था। प्रारंभिक योजना लोदी गार्डन के लिए भी इसी तरह के ट्रैक की थी, लेकिन वहां पर संरक्षित इमारतों के आस-पास होने की वजह से वहां पर नया निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसको देखते हुए यहां बजरी का ट्रेक बनाया जाएगा।

    संजय पार्क की बात करें तो यह 16 एकड़ में फैला हुआ है। इसका उद्धाटन 1982 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने किया था। जबकि लोधई गार्डन 90 एकड़ में फैला है।