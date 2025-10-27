Language
    त्योहारों के बाद एचआरटीसी की बड़ी पहल, दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना के लिए भेजी गई 45 अतिरिक्त बसें

    By Rajinder Dogra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:42 AM (IST)

    हिमाचल पथ परिवहन निगम ने त्योहारों के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी, शिमला और लुधियाना के लिए 45 अतिरिक्त बसें चलाई हैं। इनमें चंडीगढ़ के लिए 26, बद्दी के लिए नौ, दिल्ली के लिए आठ और लुधियाना व शिमला के लिए एक-एक बस शामिल है। यह कदम यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    संवाद सहयोगी, धर्मशाला। त्योहारों के बाद अन्य राज्यों सहित बद्दी और शिमला में नौकरी कर रहे लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चंडीगढ़, दिल्ली, बद्दी, शिमला और लुधियाना को लेकर 45 अतिरिक्त बसें भेजी हैं। इनमें 26 बसें चंडीगढ़, नौ बद्दी, आठ दिल्ली जबकि एक-एक बस लुधियाना और शिमला को भेजी गई।

    इनमें बात करें तो सबसे ज्यादा 18 बसें धर्मशाला डिपो से भेजी गई। वहीं, नगरोटाबगवां से नौ, पालमपुर से आठ, बैजनाथ से चार, पठानकोट से तीन, जोगेंद्रनगर से दो व चंबा से एक बस भेजी गई है। एचआरटीसी के धर्मशाला मंडल के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा के मुताबिक जोगेंद्रनगर यूनिट से चंडीगढ़ और लुधियाना के लिए एक-एक बस भेजी गई है।

    वहीं, बैजनाथ डिपो से चंडीगढ़ के लिए तीन व एक दिल्ली, पालमपुर से पांच चंडीगढ़, दो बद्दी व एक दिल्ली, नगरोटाबगवां से पांच चंडीगढ़, दो बद्दी व दो दिल्ली, धर्मशाला से नौ चंडीगढ़, पांच बद्दी, तीन दिल्ली व एक शिमला, पठानकोट से चंडीगढ़ को दो व एक दिल्ली और चंबा डिपो से चंडीगढ़ के लिए एक अतिरिक्त बस भेजी गई है।