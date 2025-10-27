त्योहारों के बाद एचआरटीसी की बड़ी पहल, दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना के लिए भेजी गई 45 अतिरिक्त बसें

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। त्योहारों के बाद अन्य राज्यों सहित बद्दी और शिमला में नौकरी कर रहे लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चंडीगढ़, दिल्ली, बद्दी, शिमला और लुधियाना को लेकर 45 अतिरिक्त बसें भेजी हैं। इनमें 26 बसें चंडीगढ़, नौ बद्दी, आठ दिल्ली जबकि एक-एक बस लुधियाना और शिमला को भेजी गई।

इनमें बात करें तो सबसे ज्यादा 18 बसें धर्मशाला डिपो से भेजी गई। वहीं, नगरोटाबगवां से नौ, पालमपुर से आठ, बैजनाथ से चार, पठानकोट से तीन, जोगेंद्रनगर से दो व चंबा से एक बस भेजी गई है। एचआरटीसी के धर्मशाला मंडल के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा के मुताबिक जोगेंद्रनगर यूनिट से चंडीगढ़ और लुधियाना के लिए एक-एक बस भेजी गई है।