NDMC ने पार्किंग सिस्टम को लेकर बदली योजना, अब तीन भागों में किए जाएंगे टेंडर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करीब एक वर्ष से लंबित पड़ी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को लागू करने के लिए योजना में बदलाव किया गया है। पहले एकीकृत पूरी एनडीमसी इलाके का टेंडर किया जाना था, लेकिन बार-बार टेंडर न करने के बाद योजना सफल न होने पर यह बदलाव किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तीन हिस्सों में बांटकर एनडीएमसी इसका टेंडर करेगी। इसमें कनाट प्लेस व उसके आस-पास की 99 पार्किंग का एक जबकि शेष 38 पार्किंग को कर्तव्य पथ और कतर्व्य पथ उत्तर मानकर टेंडर किया जाएगा। कर्तव्य पथ उत्तर के तहत सरोजनी नगर, भीकाजीकाम प्लेस और उससे आस-पास के इलाकों को शामिल किया गया है।

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि हमारी 155 पार्किंग साइट हैं। जिन्हें हम तीन जोन में बांटरकर अब टेंडर करके निजी कंपनी को इसका संचालन और रखरखाव सौंपेंगे। ताकि एनडीएमसी को अतिरिक्त राजस्व अर्जित हो सके। उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी ने अगस्त 2024 में एनडीएमसी की पार्किंग का संचालन जो कि मासिक लाइसेंस फीस के आधार पर निजी कंपनी द्वारा किया जाता था उसका ठेका खत्म हो गया था। इसके बाद एनडीएमसी ने सात करोड़ की मासिक लाइसेंस फीस के आधार पर टेंडर किए थे लेकिन वह सफल नहीं हो पाए।

पार्किंग को करना है आधुनिक अभी एनडीएमसी की पार्किंग परंपरागंत तरीके से संचालित हो रही हैं। जबकि नए टेंडर में इस पार्किंग को आधुनिक बनाना है। इसमें घर बैठे पार्किंग के लिए स्लाट बुक करने की सुविधा देने से लेकर पार्किंग में फास्टैग युक्त भुगतान प्रणाली स्थापित करना और पार्किंग के खाली स्थान होने की स्थिति को ऑनलाइन पता करना शामिल है।