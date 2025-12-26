लुटियंस दिल्ली के निवासियों को नए साल पर तोहफा, 24 घंटे मिलेंगी ये दो सुविधाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नए साल में लुटियंस दिल्ली के निवासियों को एक अत्याधुनिक सिस्टम मिलेगा, जो बिना रुकावट बिजली और 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेगा। NDMC ने इसके लिए कई योजनाएं बनाई हैं। NDMC के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दशकों पुराने पैनल, जिनमें से कुछ आजादी से पहले के हैं, उन्हें बदला जाएगा।

केंद्र सरकार की नई डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की जा रही है। इसके तहत, पहले चरण में 829 पुराने 11 kV पैनल बदले जाएंगे। अभी इस्तेमाल हो रहे पुराने "बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स" (BOCB) को नई गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (GIS) टेक्नोलॉजी से बदला जाएगा। यह टेक्नोलॉजी ज्यादा सुरक्षित है, कम जगह लेती है और पर्यावरण के अनुकूल है। अभी 4,400 पैनल लगे हुए हैं।

इसी तरह, पावर सिस्टम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक आधुनिक SCADA सिस्टम लगाया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स की 60 प्रतिशत लागत बिजली मंत्रालय और 40 प्रतिशत NDMC वहन करेगा। चहल ने कहा कि NDMC इलाका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़ोन है, जहाँ राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे संस्थान हैं। यहाँ का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 45 साल पुराना है, और हमारी प्राथमिकता इसे आधुनिक बनाना और जोखिम-मुक्त बनाना है। पानी की उपलब्धता के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम इलाके में पानी की कमी और शिकायतों को दूर करने के लिए, NDMC ने एक ठोस रणनीति तैयार की है। इसके तहत, RK आश्रम मार्ग पर 5.24 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक पानी सप्लाई कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसमें एक लाख लीटर क्षमता का एक अंडरग्राउंड रिज़र्वॉयर भी होगा, जो दिल्ली जल बोर्ड से सप्लाई कम होने पर बैकअप का काम करेगा।

इसी तरह, पानी की सप्लाई को मजबूत करने के लिए 12 नए पानी के टैंकर खरीदे जा रहे हैं। फिलहाल, सुचारू संचालन बनाए रखने के लिए आठ टैंकर किराए पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि 23 पानी की ट्रॉली भी उपलब्ध हैं।