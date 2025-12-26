Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली के नेहरू पार्क में शुरू हुई ये खास सुविधा, PM मोदी की पहल का बड़ा असर

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में दो नए रिनोवेटेड वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम ...और पढ़ें

    Hero Image

    एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में दो नए रिनोवेटेड वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। आईएएनएस

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुरी स्थित प्रतिष्ठित नेहरू पार्क में दो नए रिनोवेटेड वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पेड़ लगाने का अभियान भी चलाया गया। यह कदम पार्कों को अधिक सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उद्घाटन कार्यक्रम में कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी का विजन विकसित भारत का है। इसी विजन के अनुरूप एनडीएमसी लगातार प्रयासरत है। एनडीएमसी के अधीन सभी पार्कों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग शुद्ध वातावरण का आनंद ले सकें। इसी कड़ी में पार्कों में वाटर एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे आगंतुकों को स्वच्छ और ठंडा पानी आसानी से उपलब्ध हो सके।

    नेहरू पार्क दिल्ली के प्रमुख हरे-भरे स्थलों में से एक है, जहां रोजाना हजारों लोग सुबह की सैर, योग और आराम के लिए आते हैं। यहां सिंथेटिक ट्रैक को और बेहतर बनाया जा रहा है। चहल ने बताया कि एनडीएमसी पार्कों में विभिन्न फेस्टिवल भी आयोजित करता है, जिससे ये स्थान सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं।

    Screenshot 2025-12-26 203402

    इसके साथ ही 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पेड़ रोपण पर जोर दिया गया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। एनडीएमसी पहले से ही इस अभियान के तहत हजारों पेड़-पौधे लगा चुका है और आगे भी इस दिशा में सक्रिय रहेगा।

    यह पहल न केवल पार्क आने वालों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि दिल्ली को अधिक स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में भी योगदान देगी। एनडीएमसी की इस मुहिम से अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिलेगी।