Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के यमुना रिवरफ्रंट पर घूमना होगा और मनमोहक, DDA नौ एकड़ भूमि पर लगाएगा फूल

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली में यमुना रिवरफ्रंट पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देशानुसार एक फूलों का मैदान विकसित किया जा रहा है। डीडीए द्वारा यमुना वाटिका परियोजना के तहत लगभग नौ एकड़ भूमि पर फूल लगाए गए हैं जिनमें स्थानीय और आयातित प्रजातियां शामिल हैं। गीता कॉलोनी पुल से गुजरते हुए ये रंग-बिरंगे फूल दिल्लीवासियों को एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करेंगे जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली में यमुना रिवरफ्रंट पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देशानुसार एक फूलों का मैदान विकसित किया जा रहा है।

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी में विकसित किए जा रहे यमुना रिवरफ्रंट में अब फूलों का एक मैदान मुख्य आकर्षण होगा। यह रंग-बिरंगे फूलों से भरा होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देशों के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। परियोजना की पहली झलक अगले डेढ़ से दो महीनों में दिखाई देगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरतलब है कि फूलों के मैदान, जिन्हें अक्सर फूलों की घाटी कहा जाता है, देश भर के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, ऊटी, महाराष्ट्र और उत्तराखंड उल्लेखनीय हैं। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी में भी इसी तरह का एक क्षेत्र विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं।

    डीडीए अधिकारियों के अनुसार, समाधि परिसर के पीछे यमुना तट के पास लगभग 264.4 एकड़ (107 हेक्टेयर) भूमि को "यमुना वाटिका" के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, लगभग नौ एकड़ भूमि को "फूलों के मैदान" के रूप में नामित किया गया है।

    यहां फूलों की खेती की गई है, जो साल भर विभिन्न मौसमों में खिलते हैं। गीता कॉलोनी पुल पार करते हुए भी ये रंग-बिरंगे फूलों के खेत दिखाई देंगे, जो दिल्लीवासियों के लिए एक मनमोहक और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करेंगे।

    बताया जा रहा है कि लगाए जा रहे ज़्यादातर फूलदार पौधे स्थानीय और स्थानीय प्रजाति के हैं, जैसे सूरजमुखी, गेंदा, गुलाब और पलाश। कुछ पौधे आयातित भी किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर महीने कुछ प्रजातियों के फूल खिलें, पौधों के अनुपात पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जा रही है।

    असिता ईस्ट, बांसड़ा, यमुना वाटिका और वासुदेव घाट की तरह, फूलों के खेत जल्द ही यमुना नदी तट पर एक विशेष आकर्षण बन जाएँगे। रंग-बिरंगे फूलों के खेत दूर से ही दिखाई देंगे। ऐसे स्थानों का पर्यटन महत्व अवर्णनीय है। अगली सर्दियों में, हमें ये फूलों के खेत देखने को मिलेंगे।

    -वीके सक्सेना, उपराज्यपाल, दिल्ली