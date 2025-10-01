बाढ़ ने यमुना में क्रूज की सवारी पर फेरा पानी, अब नवंबर में नहीं शुरू की जा सकेगी सेवा; आगे बढ़ाई योजना

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली। बाढ़ ने यमुना में क्रूज को उतारने के प्लान पर पानी फेर दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नवंबर में वाटर टैक्सी के नाम से जो क्रूज सेवा शुरू होनी थी, अब इसे जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है।

पर्यटन के विकास के तहत जगतपुर (शनि मंदिर) से सोनिया विहार तक करीब छह किलोमीटर तक यह सेवा शुरू होनी थी। पहले चरण में दो क्रूज यमुना में उतारे जाने थे।

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा सोनिया विहार में जिस स्थान पर क्रूज पर चढ़ने और उतरने का स्टाॅप बनाया जाना था, वहां पर बाढ़ से बहुत मिट्टी आ चुकी है, मिट्टी हटाने में काफी समय लगेगा।

उसके बाद ही सेवा को शुरू किया जा सकेगा। अनुमान है कि अब अगले साल की शुरुआत में यह सेवा शुरू हो सकेगी। टिकटों की कीमत अभी तय नहीं हुई है।

इस परियोजना के तहत जगतपुर से सोनिया विहार में वजीराबाद बैराज तक सेवा शुरू होनी थी। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस साल मार्च में घोषणा की थी।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली क्रूज सेवा के लिए संबंधित कंपनी का निर्धारण हो चुका है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पांच एजेंसियों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआई), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी),डीटीटीडीसी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने इस परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराई है, जबकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग क्रूज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सहायता और तटीय सुविधाएं प्रदान करेगा। क्रूज को प्रतिदिन कम से कम चार चक्कर अनिवार्य होंगे।