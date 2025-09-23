दिल्ली में इस दिन से शुरू हो रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025, सुरक्षा इंतजामों में जुटी पुलिस
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। पुलिस के एक हजार से अधिक कर्मी तैनात किए जाएंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने माॅक ड्रिल आयोजित की जिसमें पुलिस सिविल डिफेंस एनडीआरएफ और अन्य विभागों ने भाग लिया। खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए विशेष परिवहन योजना बनाई गई है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए हैं।
जिसमें दिल्ली पुलिस के एक हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित की गई।
जिसमें सिविल डिफेंस वालंटियर्स, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, बम निरोधक दस्ता, निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।
दक्षिण जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित झा ने बताया कि माॅक ड्रिल के दौरान स्टेडियम में बम की काॅल के बाद उस पर कार्रवाई कर तैयारियों का जायजा लिया गया।
इससे पहले दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त एसके जैन ने अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी।
एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तीन शिफ्टों में संचालित होगी। खिलाड़ियों और अधिकारियों के होटल से आयोजन स्थल या ट्रैनिंग केंद्र तक आने-जाने के लिए विशेष परिवहन योजना बनाई गई है।
बसों व अन्य वाहनों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
इसके अलावा त्यागराज स्टेडियम और काॅमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स के अलावा 25 सितंबर को होने वाले उद्घाटन समारोह के लिए भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
यह भी पढ़ें- Vande Bharat: बीकानेर और जोधपुर से दिल्ली के बीच दौड़ेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।