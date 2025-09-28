Language
    वर्ल्ड फूड इंडिया में बिहार की कृषि विरासत का अनोखा प्रदर्शन, मखाना और सत्तू ने बटोरी वाहवाही

    By shashi thakur Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:37 AM (IST)

    वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण में बिहार ने अपनी कृषि विरासत का प्रदर्शन किया। बिहार के स्टॉलों पर मखाना लीची और सत्तू जैसे पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक रूप में पेश किया गया जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। निवेशकों ने बिहार के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई। स्टार्टअप्स ने सत्तू को नए स्वादों में पेश किया।

    वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण में बिहार ने अपनी कृषि विरासत का प्रदर्शन किया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ल्ड फ़ूड इंडिया का चौथा संस्करण गुरुवार को भारत मंडपम में शुरू हुआ। पहले दिन, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और मेघालय सहित 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पाँच संबद्ध सरकारी संगठनों ने भाग लिया।

    इन्वेस्ट बिहार पैवेलियन ने "एडवांटेज बिहार" और "स्टार्टअप बिहार" जैसे विषयों के अंतर्गत बिहार की समृद्ध कृषि विरासत को प्रदर्शित किया। कुल 11 स्टॉलों पर बिहार के युवा उद्यमियों द्वारा नवीन रूपों में 105 पारंपरिक व्यंजन प्रदर्शित किए गए।

    राज्य के स्टॉलों ने पहले दिन भारी भीड़ को आकर्षित किया, और निवेशकों ने बिहार के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में गहरी रुचि दिखाई। पंजाब पैवेलियन में गेहूं, मक्का, मक्खन और तिलहन जैसे खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए, जबकि मेघालय पैवेलियन में मसाले, हल्दी और काली मिर्च जैसे जैविक खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए, जो सभी सादगी, पोषण और प्रकृति से जुड़ाव पर केंद्रित थे।

    लोगों को मखाना और लीची से बने व्यंजन बहुत पसंद

    जीआई-टैग वाले उत्पादों ने पैवेलियन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शाही लीची अपने प्राकृतिक स्वाद और सुगंध के साथ छाई रही, लेकिन सबसे खास था "लीची रसगुल्ला", जिसने एक पारंपरिक मिठाई को आधुनिक रूप दिया। बिहार का मखाना, जो पादप प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, को सबसे ज़्यादा सराहना मिली, जिससे यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच पसंदीदा बन गया।

    सत्तू बना "सांस्कृतिक" पेय, स्टार्टअप्स ने नए स्वाद पेश 

    इस बार, बिहार के "सांस्कृतिक" पेय, सत्तू का स्वाद लोगों को खूब पसंद आया। यह ग्रामीण जीवनशैली और बिहार के संघर्ष और सादगी का प्रतीक है। बिहार के स्टार्टअप सत्तूज ने इस पेय को विभिन्न स्वादों में पेश किया। स्टार्टअप एग्रीफीडर के स्टॉल पर लोगों को सहजन के पत्ते और चने के सत्तू का स्वाद बेहद पसंद आया।

    बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने अपने घी और गुलाब जामुन का निर्यात अमेरिका और कनाडा को शुरू कर दिया है, जो "मेक इन बिहार" उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है। इस बीच, अपनी अनूठी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध, सिलाओ के श्री कालीसाह खाजा ने भी अपनी मिठास से विदेशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

    पंजाब ने अन्नदाता के योगदान को दर्शाया

    पंजाब मंडप "अन्न भंडार" की विरासत और हरित क्रांति की कहानी को समर्पित था, जिसने भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। यहाँ प्रदर्शित गेहूं, मक्का, मक्खन और तिलहन ने पंजाब की समृद्ध दोआब भूमि और उसके मेहनती किसानों के योगदान को दर्शाया। मंडप ने खेती को न केवल एक पेशे के रूप में, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान किया।

    मेघालय ने जैविक शुद्धता का संदेश 

    मेघालय के मंडप ने "सादगी, पोषण और प्रकृति से जुड़ाव" का संदेश दिया। इसने मेघालय की आदिवासी परंपराओं और प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को जीवंत रूप से दर्शाया। यहां प्रदर्शित जैविक खाद्य मसालों, हल्दी और काली मिर्च की शुद्धता ने पारंपरिक खेती की विरासत को प्रतिबिंबित किया, जहां उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग लगभग नगण्य होता है।

    इन उत्पादों का गहरा रंग और तीव्र सुगंध पहाड़ों की स्वच्छ हवा और प्रदूषण रहित मिट्टी की गुणवत्ता का प्रमाण था। इस मंडप ने शुद्धता और जैविक खेती पर केंद्रित एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली का संदेश दिया।

    न्यूज़ीलैंड और सऊदी अरब, जापान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम जैसे फोकस देशों के साथ, भागीदार देश रहे। 1,700 से ज़्यादा प्रदर्शकों, 500 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।