'कमरे में बेड पर पड़ी थी बहन की लाश', भाई ने पुलिस को बताई ये अहम बात; विवाहिता की मौत का जल्द खुलेगा राज

दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मिला। ससुराल वालों का कहना है कि उसने आत्महत्या की जबकि मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके वालों ने दहेज के लिए उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव उसके ससुराल में संदिग्ध हालात में मिला। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या की है, जबकि मायका पक्ष का आरोप है कि दहेज के कारण हत्या कर दी गई है।

वहीं, दोनों पक्षों के एसडीएम के सामने बयान के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। मृतक महिला की पहचान 26 वर्षीय रानी के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले कई पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। रानी परिवार के साथ शाहबाद डेरी स्थित शिव विहार डी ब्लाक इलाके रहती थी। दो जून 2023 में उसकी बी ब्लाक शाहबाद डेरी में रहने वाले अंकित से शादी हुई थी। डेढ़ साल की एक बेटी भी है। अंकित अकाउंट की नौकरी किसी निजी कंपनी में करता है।

बताया गया कि रविवार की रात करीब तीन बजे शाहबाद डेरी पुलिस को बी ब्लाक स्थित एक मकान में एक महिला की मौत होने की पीसीआर कॉल मिली थी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक घर के एक कमरे में पंखे से एक फंदा लटका हुआ है। पता चला कि महिला को उसी के भाई व अन्य लोग नजदीक के अस्पताल ले गए हैं। पुलिस अस्पताल पहुंची। डाक्टरों ने रानी को मृत घोषित कर दिया।